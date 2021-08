Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano in Italia dopo la vacanza ad Ibiza Dopo qualche giorno di relax Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nelle ultime ore hanno fatto ritorno da Ibiza. Ma in aeroporto i due ex concorrenti del Grande Fratello vip 5 hanno avuto una brutta sorpresa. “Com’è possibile?”, hanno esclamato i Prelemi. L’ex […]

L’articolo “Com’è possibile?”: Pretelli e Salemi sconvolti. Sventura in aeroporto, occhio al bagaglio proviene da KontroKultura.