come-procedono-in-cina-gli-esperimenti-di-una-valuta-digitale

Aumentano le applicazioni dello yuan digitale ma l’accoglienza tra la popolazione è tiepida, specie per i rischi di sorveglianza da parte del governo centrale

La Cina lancia la blockchain pubblica (Getty Images)

Dalla app di stato alla banca privata online: lo yuan digitale starebbe allargando le prove d’uso al portafoglio elettronico di alcuni clienti My Bank, istituto di credito interamente digitale posseduto per il 30% da Ant Group. La banca conta 35 milioni di clienti tra piccole attività e risparmiatori, con una crescita del 68% nel 2020 rispetto al 2019 e ha confermato la collaborazione con l’istituto centrale cinese, permettendo agli utenti di collegare il proprio account con l’e-wallet già fornito dal governo in occasione di precedenti test. Ant Group (per il 33% posseduta da Alibaba) possiede peraltro Alipay l’app di pagamento digitale più diffusa nel paese, con il 55,6% del mercato, seguita con il 38,8% da Tenpay (WeChat e Qq wallet). Anche WeBank di Tencent, gruppo concorrente, figurava come opzione nel wallet di stato, ma ancora indisponibile, in base a quanto riporta Bloomberg.

Il progetto dello yuan digitale è stato lanciato nel 2014 dall’allora capo della Banca popolare della Repubblica cinese, Zhou Xiaochuan, fautore di una nuova riserva internazionale di valuta alternativa a dollaro. Alcuni osservatori delle questioni cinesi sospettano che Xi Jinping nutra grandi speranze per un uso internazionale dello yuan digitale, mentre prova a diminuire la dipendenza del paese da un sistema finanziario globale guidato dagli Stati Uniti.

In effetti, la responsabile del dipartimento internazionale della Banca centrale cinese, Zhu Jun, ha affermato che la Cina ha davanti un’importante finestra per promuovere l’uso globale dello yuan, facendo leva sui “rapidi progressi” nello sviluppo della moneta digitale “per esplorare aree potenziali di internazionalizzazione”. Al contrario, Li Bo vice governatore dello stesso organo ha detto che lo yuan digitale punta a uso domestico e non intende sostituire il dollaro. In realtà, ci sarebbero già stati contatti con le banche centrali di Thailandia, Emirati arabi e Hong Kong per valutarne l’uso negli scambi esteri, secondo Cnbc.

A livello interno, da ottobre le città di Shenzhen, Souzhu e Pechino sono state coinvolte nei test di prova dello yuan digitale, per un totale di 110 milioni in voucher e secondo indiscrezioni lo Stato vorrebbe rendere disponibile l’utilizzo a visitatori e atleti in occasione delle Olimpiadi invernali nel 2022. I partecipanti che hanno aderito all’esperimento hanno scaricato l’e-wallet statale sul proprio telefono, trasferendo dal conto in banca fino a 10mila yuan (1280 euro circa), con un cambio uno-a-uno. Il pagamento avviene tramite lettura di un qr code, come le popolari app Alipay e WeChat, che periodicamente offrono sconti presso i rivenditori. Questi, tuttavia, non dovrebbero più pagare la commissione dello 0,6% alle fintech per il servizio.

La novità dello yuan digitale non avrebbe quindi impressionato più di tanto i comuni cittadini cinesi, già abituati ai pagamenti cashless. Anzi, secondo quanto riporta Bloomberg, sarebbero più diffusi i motivi di perplessità. La quantità di dati raccolti permetterebbe alla banca centrale di effettuare analisi in tempo reale nella seconda economia più grande del mondo, ma potrebbero anche essere utilizzati per servizi di sicurezza, monitorare dissidenti politici oppure attività internazionali che competono con aziende statali cinesi.

Una versione programmabile della valuta con date di scadenza su stimoli e incentivi potrebbe incoraggiare la spesa nei periodi di depressione economica, ma anche permettere ai regolatori di spegnere il portafoglio di chi entra in conflitto con Pechino. Tra gli utenti sono diffuse le preoccupazioni per la privacy e per le difficoltà nell’aderire correttamente a un sistema fiscale frammentario, su cui il governo potrebbe avere diretto controllo. Progettato per respingere le minacce potenziali come bitcoin, Diem o contro il rischio riciclaggio e per aumentare “l’inclusione finanziaria”, secondo le previsioni lo yuan digitale potrà coprire il 9% delle transazioni digitali cinesi entro il 2025.