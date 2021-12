come-pulire-il-forno:-benedetta-rossi-svela-il-suo-trucchetto-segreto:-“subito-pulito-senza-neanche-strofinare”

Come pulire il forno: Benedetta Rossi svela il suo trucchetto segreto. Come pulire il forno dopo aver fatto da mangiare? Benedetta Rossi svela il suo infallibile trucchetto segreto: ecco qual è. Se c’è una cosa che quasi tutti destano è dover pulire dopo aver fatto da mangiare. Cucinare infatti è rilassante, può anche essere divertente e molto stimolante, ma mettere in ordine e pulire dove si è sporcato sono tra le cose più noiose. Che però difficilmente si può evitare di fare!

Soprattutto diventa complicato pulire le parti più ostiche in cui rimane l’odore del cibo cucinato come nel forno. Quindi, come pulire il forno? A svelarci i suoi rimedi e i suoi trucchetti infallibili ci ha pensato la mitica food blogger Benedetta Rossi.

Come pulire il forno: il trucchetto segreto di Benedetta Rossi

La food blogger più amata dal mondo social Benedetta Rossi è ormai diventata una garanzia in tutto e per tutto quello che riguarda l’ambito culinario e non. Infatti sulle sue pagine social non ci delizia solo con ricette gustose e con prelibatezze da dover ricreare ad ogni costo a casa. Ma di volta in volta ci dà consigli utili e pratici anche su utensili e su come pulire le diverse parti della cucina.

In questi ultimi giorni, nel rispondere a delle domande degli utenti, ha risposto ad uno che chiedeva come fa a tenere il vetro del suo forno sempre pulito e impeccabile. La risposta non si è fatta di certo attendere e come sempre ha soddisfatto le aspettative dei fan con precisazioni e informazioni importanti. Ma a questo punto non ci resta che dare la risposta di Benedetta Rossi su come pulire il forno e anche qualche consiglio pratico.

“Secondo la mia esperienza..” Nelle Instagram stories la food blogger, riprendendo le domande di due utenti, ha dapprima specificato che secondo la sua esperienza, la soluzione di bicarbonato e aceto non funziona così in maniera efficace per pulire il forno. Ecco le sue parole: “Sinceramente il mix di bicarbonato e aceto, secondo la mia esperienza, non è efficace (anche se sul web fa tanti click)“.

Ma poi Benedetta ha aggiunto: “Presi singolarmente funzionano molto meglio (ad esempio l’aceto lo utilizzo come anticalcare)“. Quindi, venendo alla pratica: cosa utilizzare per pulire il forno? La miscela più indicata è quella composta da acqua, sale e bicarbonato (quindi senza aceto come diceva la Rossi). Passare con una spugnetta il composto sulla superficie e lasciare agire per circa un’ora. Dopo aver risciacquato, il gioco è fatto!

