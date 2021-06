come-pulire-l’acciaio-inossidabile:-il-trucco-infallibile

Tra le cose più fastidiose da pulire, c’è sicuramente l’acciaio inossidabile, ecco un trucco davvero efficace per smacchiarlo al meglio

Come pulire l’acciaio inossidabile: le soluzioni naturali

Pulire e igienizzare casa, non è di certo tra le cose più divertenti da fare. È noioso, a volte stressante, ma qualcuno deve pur farlo.

Purtroppo ogni superficie della casa va trattata in modo diverso e, non c’è un unico prodotto universale efficace per tutte. Questo rende le pulizie ancora più fastidiose.

Tra le cose più difficili da pulire, per via di macchie e aloni, c’è l’acciaio inossidabile. In realtà, in commercio esistono molti prodotti che lo trattano, ma essendo questo materiale, molto delicato, potrebbe danneggiarsi.

Alcuni prodotti possono essere particolarmente abrasivi per l’acciaio. Inoltre, per evitare di graffiarlo, non deve essere strofinato con spugne o stracci ruvidi.

Pulire l’acciaio inossidabile: i rimedi fai da te

Se si conoscono gli ingredienti naturali giusti, non è di certo difficile pulire perfettamente gli elettrodomestici in acciaio inossidabile. Ecco alcune ricette, per creare delle miscele fai da te perfette ed efficaci.

Ammorbidente per capelli per pulire l’acciaio

Uno dei rimedi più strambi ma efficaci, è quello dell’ammorbidente per capelli, meglio conosciuto come balsamo o maschera.

Bisogna applicarne un po’ sul cromo, e strofinare delicatamente con un panno morbido o in microfibra. In questo modo, gli utensili, i rubinetti e le pentole splenderanno di nuovo.

Aceto: un ottimo alleato per l’acciaio

L’aceto è molto conosciuto nella pulizia della casa, soprattutto grazie alla sua azione igienizzante. Anche in questo caso, è un ottimo rimedio. Per pulire l’acciaio inossidabile, basta riempire un secchio di acqua calda, e versare all’interno un bicchiere di aceto bianco.

Dopo aver lasciato intiepidire un po’ l’acqua, bisogna bagnare la cromatura, aiutandoci con un panno in microfibra, asciugando poi l’eccesso con un lo Scottex.

Per eliminare l’unto e le macchie difficili dalle pentole in acciaio, è invece consigliato realizzare una miscela di aceto e bicarbonato per farle ritornare a brillare.

Come pulire l’acciaio satinato: soluzioni

Nel caso di ossidazioni che interessano l’acciaio satinato, come per esempio i lavelli della cucina, l’ingrediente da utilizzare è l’acqua ossigenata.

Come pulire l’acciaio inossidabili: le soluzioni naturali

Bisogna creare un composto fatto di un bicchiere di acqua ossigenata e uno di limone, mescolare questi due ingredienti insieme e pulire delicatamente.