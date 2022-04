Come recuperare un dominio intestato a altre persone

È la storia del nome di dominio perduto. I clienti vengono da me pronti a riprogettare il loro sito web, ma ci rendiamo presto conto che non hanno idea di come accedere al loro dominio. E peggio: in realtà non possiedono il dominio perché qualcun altro lo fa!

Se qualcun altro ha il controllo su quello che pensavi fosse il “tuo” dominio e tu non riesci a metterti in contatto con lui o non acconsente a cedere il dominio, il ripristino del dominio può essere incredibilmente difficile o semplicemente impossibile. A quel punto, potresti essere sfortunato e dover creare un dominio completamente nuovo. Ciò significa perdere tutto il valore (link in entrata, età del dominio, traffico, ecc.) che hai costruito negli anni su quel dominio.

Se ti trovi in ​​questa debacle della proprietà del dominio, ecco alcuni strumenti gratuiti che utilizzo per fare le ricerche necessarie che possono metterti sulla strada per il ripristino del dominio.

Scoprire i segreti con il DNS

Ogni dominio ha informazioni DNS (Domain Name Service) pubbliche. Puoi sfogliarlo su molti siti ma mi piace usare leafdns.com . Il DNS è ciò che punta i servizi di dominio su server diversi, come indirizzare la tua email a Google e il tuo sito web a Bluehost. Questo potrebbe non dirti chi possiede il tuo dominio, ma può dirti COME viene utilizzato il tuo dominio, il che potrebbe essere un passaggio importante nel recupero dei file del tuo sito Web se li hai persi oltre al dominio. Lo uso spesso quando sono in chiamata e un potenziale cliente non sa nemmeno dove è ospitato il loro sito. Mi fa sembrare davvero intelligente!

WHOIS informazioni di pubblico dominio

WHOIS è un database che memorizza le informazioni pubbliche sugli utenti registrati di un dominio in un modo che può essere letto facilmente. Fondamentalmente ti dice “chi è” responsabile di un dominio. Molti registrar online ti permetteranno di accedere e cercare nei database WHOIS. Uso la ricerca Godaddy per abitudine, ma qualcuno di loro dovrebbe funzionare bene.

Cercando le informazioni WHOIS di un dominio, otterrai informazioni su dove è registrato il dominio. Tuttavia, il registrar di domini visualizzato potrebbe essere solo un rivenditore e, in tal caso, dovrai eseguire ulteriori ricerche e cercare il tuo URL sul sito Web del rivenditore per trovare, si spera, il provider originale. Lo mostro in azione nel mio video qui sopra.

WHOIS ti fornirà anche il nome del registrante della persona che ha registrato il dominio. Ora sarai in grado di sapere se è stato un vecchio web designer, un partner commerciale o anche te stesso a configurarlo. Troverai anche la data di creazione e la data di scadenza. Con queste informazioni si spera che tu possa contattare la persona che l’ha registrata e farle trasferire il dominio a te. E viviamo tutti felici e contenti!

Se devi recuperare un account di dominio in cui hai perso la password, le informazioni WHOIS forniranno spesso l’indirizzo e-mail del registrante che ti aiuterà a recuperare una password e ad accedere dal registrar di domini.

Il trasferimento è leggermente complicato ma ho creato un video su come trasferire facilmente i nomi di dominio che puoi trovare QUI .

Nota: tieni presente che alcuni proprietari di dominio pagano per la privacy per nascondere le informazioni WHOIS pubbliche e fornire solo le informazioni sul proxy. In tal caso, sarai sfortunato e potrebbe solo essere necessario attendere la scadenza del dominio per poterlo registrare tu stesso

Utilizzando questi strumenti, si spera che tu possa determinare dove sono ospitati il ​​tuo sito Web e il tuo dominio, ma ricorda che dovrai comunque accedere con un nome utente e una password. Naturalmente, il modo migliore per risolvere questo problema è in primo luogo non perdere il controllo.

Per una panoramica delle migliori pratiche durante la configurazione di un sito Web, dai un’occhiata al mio post sul blog sui Fondamenti di proprietà del sito Web e sentiti libero di porre qualsiasi domanda tu possa avere di seguito.