come recuperare un profilo Instagram hackerato o disabilitato Web Reputation

Immagina il seguente scenario. Hai creato un account aziendale su Instagram e hai continuato a investire molto tempo e denaro nello sviluppo della tua pagina.

Dopo un po’, sei oltre la felicità : la tua pagina ha già contenuti interessanti ed eleganti, un certo numero di follower e connessioni uniche con blogger famosi.

Ma la felicità dura poco. Un giorno, il tuo Instagram impazzisce e per qualche motivo blocca il tuo account. E la cosa peggiore è che non sei nemmeno sicuro del motivo per cui sei stato bannato. Instagram non avvisa nemmeno gli utenti prima di bloccare i loro profili.

Sembra il tuo tipo di situazione? Allora ti dirò cosa fare.

Vedo che sei un utente attivo di varie app di social media e voglio presentarti una fantastica opportunità per scaricare qualsiasi modello di social media (e non solo i modelli) per soli $ 19 al mese! Per fare questo, dovresti acquistare UN abbonamento e goderti questa splendida opportunità! Per vedere quali modelli di social media e altre cose interessanti puoi scaricare, segui la pagina Social Media . Se sei un lettore di blog, dovresti cogliere questa grande opportunità e ti dirò perché. I lettori del blog ottengono uno sconto del 5% con il codice promozionale BecomeThe1 !

Perché posso essere bloccato su Instagram?

Motivo n. 1 : seguire la messa e gradire la massa

Il segno più evidente di ricevere un blocco temporaneo da Instagram è il tentativo di far crescere un numero significativo di Mi piace e follower contemporaneamente. Questo può accadere in entrambi i casi se hai utilizzato strumenti di promozione di terze parti o hai eseguito azioni manuali senza studiare i profili degli utenti.

Prendi il tuo smartphone e controlla tutti gli spammer che ti hanno seguito una settimana fa. Sono sicuro che l’ 80% di questi account sarà già bloccato. La ragione più probabile sarebbe perché hanno superato i limiti di follower e Mi piace.

Limiti e restrizioni secondo il riferimento ufficiale di Instagram:

un numero massimo di like per ora: 60;

un numero massimo di commenti all’ora: 60;

un numero massimo di seguiti all’ora: 60;

un numero massimo di messaggi all’ora: 60.

Ma se il tuo account è abbastanza nuovo, i limiti sono diversi:

un numero massimo di like per ora: 30;

un numero massimo di commenti all’ora: 30;

un numero massimo di follow/unfollow per ora: 30.

Promemoria importante. Instagram somma il numero di follower e unfollow e blocca gli utenti indesiderati. In totale, non puoi eseguire più di 1440 azioni sul tuo account ogni giorno . Assicurati di distribuire queste azioni di conseguenza.

La violazione delle regole di Instagram porta a un blocco temporaneo. Implica la limitazione della funzionalità del profilo. Non potrai commentare, mettere mi piace, seguire o scrivere nei Messaggi Diretti per un periodo di tempo (da 2 ore a 2 settimane). Se sei abbastanza fortunato da essere bloccato temporaneamente, non fare nulla con il tuo profilo e non scrivere da nessuna parte. Dagli un po’ di riposo prima che sia completamente restaurato.

Motivo n. 2 : pubblicazioni eccessivamente frequenti

Instagram monitora l’algoritmo delle pubblicazioni da un account. Il fatto è che solo il social network sa qual è il numero accurato e più sicuro di pubblicazioni. Pertanto, sarebbe consigliabile non seguire l’esempio di altri account che possono pubblicare frequentemente post e non ottenere nulla.

Il consiglio ottimale per ogni profilo è di fare delle pause tra i post . In questo modo, non sarai sospettato di spamming e altre manipolazioni. Inoltre, ti consigliamo di non pubblicare la stessa foto contemporaneamente da account diversi. Puoi anche utilizzare modelli di social media o altri elementi grafici , se vuoi che i tuoi post siano davvero fantastici.

Motivo n. 3 : violazione del copyright

La questione del copyright è un grosso problema su Instagram. Tutte le immagini nel tuo account devono essere tue o autorizzate dall’autore. Se vuoi condividere l’immagine di qualcun altro, tagga l’autore nella foto (a condizione che abbia un account Instagram) e dai credito all’autore nella descrizione. Se utilizzi le immagini per scopi commerciali, dovrai chiedere il permesso all’autore. Inoltre, se pubblichi un video con musica di cui non hai i diritti, Instagram rimuoverà sicuramente tale post.

Qual è il risultato dell’ignorare le regole sul copyright ? L’autore può segnalarti a Instagram per l’utilizzo della foto senza il suo consenso o per specificare la paternità e puoi essere bloccato per violazione del copyright.

Motivo n. 4 : immagini/video che violano le regole dei social network

Le foto e i video che mostrano corpi nudi, contenuti sessuali e violenza sono considerati inappropriati. Qualunque sia l’obiettivo che persegui, la pubblicazione di tali contenuti inappropriati può farti bannare, quindi tieni presente.

Motivo n. 5 : reclami degli utenti

Qualcuno pensava che il tuo account fosse una minaccia, quindi ha fatto clic sul pulsante ” Segnala “. Se ci sono anche altre persone che segnalano il tuo account, Instagram prima o poi bloccherà il tuo profilo. Le persone possono lamentarsi per diversi motivi: gradimento di massa, seguito di massa, insulti, contenuti inappropriati, spam ecc. Quindi, in generale, tutto ciò che ho menzionato sopra può comportare il blocco del tuo account.

Motivo n. 6 : indirizzi IP e dispositivi diversi

Se accedi al tuo account da più dispositivi e lo confermi tramite SMS, è meno probabile che la piattaforma ti banni. Tuttavia, se accedi da diversi dispositivi e indirizzi IP, Instagram potrebbe pensare che il tuo account sia stato violato da truffatori. Il social network reagisce quasi istantaneamente e blocca il profilo per la tua sicurezza.

5 azioni da fare per ripristinare il tuo account

Oops, sei stato bloccato per qualche motivo? Merda succede, quindi non preoccuparti.

Spesso, Instagram “punisce” i profili con un blocco temporaneo (ne ho parlato all’inizio dell’articolo). Ciò significa che una o più azioni normalmente aperte a te saranno limitate. Ad esempio, è vietato mettere mi piace e seguire.

Come ho detto, se sei stato bloccato temporaneamente, non fare NULLA. Semplicemente non ha senso. Aspetta che Instagram restituisca finalmente i tuoi privilegi e sei a posto. Assicurati solo di non ripetere mai più le azioni che ti hanno procurato un blocco temporaneo .

L’affare serio è quando sei stato disabilitato . Instagram ha il diritto di bloccare gli utenti senza avvisarli se i loro profili violano le Linee guida della community o le Condizioni d’uso . Quindi assicurati di leggere entrambi attentamente.

Quando provi ad accedere al tuo account, ti verrà notificato un errore che dice:

Se ritieni che il tuo account sia stato bloccato per errore, puoi presentare ricorso contro la decisione .

Se non vedi la notifica, potresti avere problemi con l’accesso. Se tu o qualcun altro avete eliminato l’account, Instagram non sarà in grado di recuperarlo. Puoi creare un nuovo account con lo stesso indirizzo email, ma è probabile che non sarai in grado di utilizzare nuovamente il vecchio nome utente.

A meno che qualcuno non elimini completamente il tuo account, c’è la possibilità che il tuo profilo sopravviva. Segui questi 5 passaggi da fare e il tuo profilo SARÀ salvato.

Se viene visualizzato il seguente messaggio, fare clic sul pulsante ” Ulteriori informazioni “. Vedrai un messaggio da Instagram e in basso puoi fare clic sul pulsante ” Facci sapere ” per segnalare che il tuo profilo è stato disabilitato per errore.

Ci sarà una nuova domanda nella schermata successiva per specificare se si tratta di una pagina commerciale o personale. Poiché disponi di un account aziendale, scegli ” Sì “.

Compilare il modulo. Per ripristinare un account aziendale, devi specificare il tuo nome completo, il nome utente di Instagram e l’indirizzo email.

Inoltre, la piattaforma ti chiede di allegare un documento che dimostri la tua relazione con l’azienda/impresa. Esempi di tali documenti sono la licenza locale , il certificato di registrazione , la conferma della registrazione di un nome di dominio, ecc.

Clicca “ Invia ” e … aspetta l’email! La risposta dovrebbe arrivare abbastanza presto, di solito entro 1-2 giorni lavorativi.

Gli utenti più curiosi potrebbero rimanere un po’ delusi perché non rivelano il motivo per cui il tuo account è stato disabilitato. Purtroppo, il segreto rimarrà per sempre con il team di supporto di Instagram. Puoi solo indovinare…