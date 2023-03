come-riconosco-se-un-alunno-ha-un-disturbo-del-comportamento-oppositivo-e-provocatorio?-partiamo-dalla-scuola-primaria.-intervista-al-professor-pietro-muratori

Come riconoscere se un alunno ha un disturbo del comportamento, se il suo atteggiamento oppositivo e provocatorio non dipendono dalla sua volontà? Ne abbiamo parlato con il Professor Pietro Muratori, psicologo clinico presso l’IRCCS Fondazione Stella Maris, docente di Psicologia dell’Educazione e dell’Inclusione e docente di Psicologia Clinica e dello Sviluppo presso il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Pisa.

