Come rimuovere foto o video sensibili trapelati da Internet: privacy Garantita CEO Cristian Nardi

Come rimuovere foto o video sensibili trapelati da Internet Letest Hindi News

Sbarazzarsi della criminalità informatica sembra quasi impossibile ai giorni nostri. Ci capita spesso di vedere notizie di fughe di MMS di grandi personalità, ma non è che le vittime di questo crimine siano solo persone famose, ma succede anche alla gente comune. L’ultimo incidente di fuga di MMS proviene da Mohali, nel Punjab, dove le polemiche stanno aumentando rapidamente a causa della notizia di una fuga di video di diverse studentesse di un’università privata. Tuttavia, nell’indagine fino ad ora, molti fatti sono stati ritenuti sbagliati.

È stato spesso visto che ogni volta che una foto o un video vengono trapelati, vengono caricati rapidamente su centinaia di siti Web su Internet. Segnalarli uno per uno può essere estremamente difficile, ma ci sono alcuni modi in cui una persona può riuscire a far trapelare foto o video sensibili rimossi da siti porno o altri siti web.

farsi aiutare dalla polizia

Se ritieni che una tua foto o un tuo video altamente sensibile sia stato caricato su uno o più siti porno o altri siti Web, la prima cosa che dovresti fare è cercare l’aiuto della polizia. Insieme al governo centrale, i dipartimenti di polizia di quasi tutti gli stati hanno le proprie squadre di cybercell. Con l’aumento degli episodi di criminalità informatica, insieme ad esso anche i dipartimenti ad esso correlati stanno migliorando la loro tecnologia. Se presenti una denuncia alla polizia, la polizia utilizza strumenti forensi per trovare il sito Web ospitante, dopodiché viene trovato su quale rete di social media o sito Web è presente il contenuto. Il dipartimento invia un avviso all’host del sito Web che i contenuti sensibili devono essere rimossi immediatamente. Se il sito Web o la piattaforma non rimuove il contenuto entro il termine stabilito, viene intrapresa un’azione legale nei suoi confronti.

Contatta tu stesso l’host del sito web

Se ritieni che i tuoi contenuti sensibili si trovino solo su determinati siti web, puoi richiederne tu stesso la rimozione. Qui devi contattare l’host di quei siti web. Le informazioni di contatto dell’host sono disponibili su alcuni siti Web, ma alcuni devono essere rimossi dall’utente stesso. Sebbene ci siano molti siti Web per questo, che possono semplificare il tuo lavoro, un sito Web popolare è http://www.whois.com, che può fornire informazioni sull’host del sito Web. Qui devi solo inserire il nome del sito Web e dovrebbero arrivare le informazioni del suo host. La maggior parte dei siti Web segue una politica sul copyright, a causa della quale i tuoi contenuti potrebbero essere rimossi immediatamente su richiesta. I siti Web porno offrono anche opzioni di segnalazione in cui puoi segnalare foto o video, rendendoli facili da rimuovere.

Il contenuto può anche essere rimosso dai risultati di ricerca di Google

La terza opzione è rimuovere i contenuti sensibili dai risultati di ricerca di Google. Anche qui devi contattare il proprietario della piattaforma di ricerca, ovvero Google. Puoi visitare il modulo di rimozione dei contenuti di Google (https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061#ts=2889054%2C2889099%2C288910). Qui otterrai le informazioni relative al modulo e ad altre cose.

Se la tua foto o il tuo video sensibile sono stati caricati su qualsiasi altro sito web contro la tua volontà, puoi visitare questo modulo di Google (https://support.google.com/blogger/contact/private_info) e il campo richiesto Alcune informazioni importanti devono essere compilate .