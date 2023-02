come rimuovere o cancellare definitivamente una recensioni negative di Google

2. Chiedi a un cliente di modificare o eliminare una recensione Google negativa della tua attività

Rispondere alle recensioni negative richiede un po’ di tempo ed energia in più, ma questo metodo per rimuovere le recensioni negative della tua azienda è molto vantaggioso a lungo termine.

In caso di successo, avrai eliminato una recensione negativa e potenzialmente convertito un cliente da una responsabilità in un promotore per tutta la vita del tuo marchio. Ecco una guida passo passo per trarre il meglio da una brutta situazione:

Quando noti una recensione negativa della tua attività su Google Recensioni, per prima cosa prenditi un momento per considerare attentamente il punto di vista del tuo cliente.

Poniti queste domande: di cosa si lamentano esattamente, ed è qualcosa che puoi rimediare , ora che sei consapevole del problema?

Dopo aver valutato la situazione e verificato che la recensione non sia falsa o inappropriata, il secondo passo è scrivere una risposta alla recensione del cliente direttamente su Google.

Le persone hanno opinioni diverse su cosa dire esattamente qui, ma il succo generale è:

Riconoscere e nominare il problema del cliente. Esempio: “Sembra che tu abbia avuto un momento difficile con il prodotto che hai acquistato”. Esprimi loro che anche tu saresti frustrato data la stessa situazione. Esempio: “Sarei arrabbiato anch’io se succedesse a me”. Garantisci che puoi e risolverai il problema per loro non appena umanamente possibile. Esempio: “Mi piacerebbe avere l’opportunità di farlo bene. Fateci sapere il modo migliore per ottenere un prodotto funzionante.

Resisti alla tentazione di essere irriverente o sarcastico , anche se il cliente ha torto! La tua risposta sarà visibile pubblicamente e i futuri clienti vedranno la tua risposta come una rappresentazione del tuo marchio.

Dopo aver scritto al cliente, il passaggio finale è attendere la sua risposta (ovvero, sii paziente… di nuovo). Con un po’ di fortuna, riceverai una risposta dal cliente e potrai iniziare un dialogo su cosa è andato esattamente storto e su come riparare la tua relazione.

Dopo aver risolto il problema con loro, puoi cortesemente chiedere al cliente di modificare o rimuovere la sua recensione negativa su Google. Se hai avuto successo fino a questo punto, è molto improbabile che rifiutino la tua cortese richiesta.

Se si rifiutano ancora di rimuovere la recensione, puoi sempre contrassegnarla affinché Google la valuti; anche se non viene rimosso, la sezione dei commenti mostrerà pubblicamente che tu, in qualità di imprenditore, hai fatto del tuo meglio per porre rimedio al problema non appena te ne sei accorto. Questo spesso può parlare ancora più forte della recensione stessa!