come-risparmiare-sulla-spesa:-i-consigli-per-non-sprecare-i-soldi

Ci sono dei veri e propri metodi per risparmiare sulla spesa. Sono dei consigli che si riveleranno preziosi per il vostro portafogli: scopriamoli insieme

In che modo risparmiare sulla spesa: i consigli

Spesso ci vietiamo di risparmiare sulla spesa, perché in qualche modo lo intendiamo come un modo per risparmiare sulla qualità. In realtà per risparmiare, non dobbiamo necessariamente rinunciare a qualcosa che ci piace, piuttosto stare attenti ad alcuni accorgimenti.

Non è comprare meno, che vi farà spendere meno, piuttosto le modalità con cui si compra. Sono queste a fare la differenza, sia nella pratica, che nel vostro portafoglio. Basteranno delle accortezze in più, e vi troverete molti più soldi sul conto.

Vediamo insieme una serie di consigli da mettere in pratica, per risparmiare sulla spesa, e non sprecare soldi inutilmente.

Come risparmiare sulla spesa: pianificarla

Sembra una banalità, eppure pianificare la spesa, ci fa risparmiare in un anno parecchi soldi, addirittura centinaia di euro. Fare una lista, vuol dire dare priorità a ciò che veramente è necessario.

Andare in un supermercato senza una lista pianificata, ci fa sprecare soldi, perché ci lasciamo attrarre da cose che non ci servono, spendendo molto di più.

Fare economia sulla spesa: osservare il prezzo al chilo o al litro

Molte volte, presi anche dalla fretta, tendiamo a snobbare il prezzo (scritto di solito piccolo, in fondo) al kg o al litro. Questa accortezza è invece fondamentale per risparmiare soldi, e scegliere il prodotto più conveniente, a dispetto delle dimensioni.

Come essere parsimoniosi sulla spesa: andare dal produttore

Acquistare alimenti come carne, latticini, pesce e verdure direttamente dal produttore, ci fa risparmiare almeno il 50%. Spesso per pigrizia, ci si reca al supermercato per acquistare tutto. Questo ci fa risparmiare tempo, ma non soldi.

Come risparmiare al supermercato: scegliere prodotti di stagione

Acquistare frutta e verdura di stagione e del proprio territorio assicura, non solo, un prodotto di qualità, ma anche un prezzo minore.

Inoltre vi è anche un minor impatto ambientale, infatti il trasporto dei prodotti da altre parti del mondo provoca un elevato tasso di inquinamento.

Come risparmiare sugli acquisti: comprare al discount

Solitamente associamo il discount alla bassa qualità, sbagliando. Il discount ha sia l’alta qualità che quella bassa, basta saper scegliere.

I prezzi sono inferiori, perché i costi di gestione sono più bassi. Secondo l’organizzazione dei consumatori Altroconsumo, i supermercati migliori in cui andare a spendere sono:

Esselunga, per prodotti di marca.

Auchan, per prodotti sia di marca che non

Eurospin e Lidl, sono invece stati considerati i discount più convenienti.