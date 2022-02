Come sapere dove è sepolto un defunto ? Elenco defunti Italia, dove sono e come cercarli

Un elenco defunti è un elenco di persone morte in un determinato territorio. Molti credono erroneamente che si tratti di una lista di nomi e cognomi, con date di nascita e di morte e luogo di sepoltura, di tutti coloro che sono morti in Italia. In realtà non è così in quanto un elenco defunti così fatto in Italia non esiste e non esiste nemmeno una lista aggiornata di tutti i morti sul territorio italiano. Il motivo è semplice: sebbene sia semplice sapere se una persona è morta semplicemente recandosi all’ufficio del comune di residenza del defunto.

Una cosa possibile da fare è recarsi all’anagrafe del Comune di interesse e richiedere un certificato di decesso per una persona della quale già si conosce il nome e il cognome. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire questo tipo di informazioni ad esempio ai familiari, ma in nessun caso possono rilasciare un elenco che includa anche altre persone. Sebbene il registro anagrafico tenga nota di nascite e morti e sia sempre aggiornato, nessuno vi può accedere e consultarlo. Grazie alla diffusione dei siti web, in molti Comuni italiani è possibile consultare informazioni sulle morti in una particolare sezione. Le informazioni che si possono ricavare sono di tipo statistico (numero di morti in una finestra temporale, età media di morte ecc).

Un’altra cosa che è permesso fare è la ricerca del defunto al cimitero. Esistono alcune app come ad esempio Aldilapp nelle quali sono caricate le mappe di molti cimiteri italiani. Consultando l’app è possibile sapere dove è stato sepolto un defunto inserendo il suo nome e la sua data di nascita e di morte. L’unico limite di quest’applicazioni è che non sono presenti ancora tutti i comuni italiani.