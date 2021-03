Come sarebbe l’iPhone pieghevole? Così

Apertura a conchiglia, piccolo schermo esterno per visualizzare le notifiche e tripla fotocamera ispirata all’ultimo modello. Così potrebbe essere il futuro smartphone Apple con schermo flessibile

Non si conosce quando sarà svelato ma è certo che Apple sta lavorando al suo primo iPhone con schermo flessibile e oltre alle voci, a susseguirsi sono anche i concept diffusi online e utili, in certi versi, per farsi un’idea su come potrebbe essere. In base a quanto filtrato finora, con le notizie da Taiwan che puntano sul 2022 come anno di lancio, aumentano le quotazioni del form factor scelto dalla compagnia di Cupertino che, per i designer di Technizo e LetsGoDigital, sfoggerà un’apertura a conchiglia, ricalcando quindi il Motorola Razr e il Samsung Galaxy Z Flip.

Ecco dunque un ipotetico iPhone Flip immaginato e immortalato nel video qui sopra, lo schermo sarà un oled pieghevole di Samsung, sul quale Apple manterrà, pur riducendolo, il notch. La tripla fotocamera posteriore con modulo quadrato e bordi arrotondati è ispirata a quanto visto su iPhone 12 Pro, mentre il piccolo display consentirebbe, con il dispositivo chiuso, di visualizzare l’orario e le notifiche. Una funzionalità delineata dagli autori, inoltre, permetterebbe di scattare un selfie piazzando schermo e fotocamera su un lato della piegatura. Vedremo se le suggestioni dei designer si trasformeranno in realtà, intanto questo concept si fa apprezzare, anche per le colorazioni in bianco, grigio, oro e rosso.