come-scattare-foto-migliori-ai-tramonti-con-lo-smartphone

Nonostante si possa ormai contare su fotocamere con quattro o cinque sensori e un’intelligenza artificiale sempre più avanzata, non è mai semplice scattare una bella foto al tramonto con lo smartphone. Un grande classico: si è davanti a un cielo infuocato, ma quando lo si immortala e si controlla il risultato sul display ci sono colori troppo accesi o troppo smorti e, in generale, la scena è ben differente dalla realtà. Ecco, quindi, sette dritte pratiche per ottenere immagini migliori, anche con cellulari non troppo prestanti.

1. Niente zoom

Molti modelli top di gamma includono un sensore con lenti tele per ingrandire senza intaccare la qualità, ma in generale è meglio evitare di perdere i già pochi pixel utilizzabili in condizione di luce non ottimale. Soprattutto con fotocamere di bassa qualità che generano rumore in quantità. Al massimo, si ritaglia in seguito la foto per eliminare ostacoli visivi o difetti marginali.

2. Utilizzare un appoggio

Anche la stabilizzazione è prerogativa dei modelli più costosi, dunque è meglio tenere lo smartphone il più fermo possibile durante lo scatto. Se non si può sempre contare su un cavalletto, va bene anche un muretto o un qualsiasi altro piano.

3. Orizzonte dritto

In estate spopolano le foto del mare in discesa (o salita), uno scenario che si ripropone anche con l’orizzonte al tramonto. Per avere qualche riferimento basta attivare la griglia dalle impostazioni della fotocamera.

4. Regolazioni manuali

Parecchi smartphone economici sparano la saturazione, con il risultato di ottenere colori esagerati. Meglio disattivare l’intelligenza artificiale (se c’è) e scegliere la massima risoluzione possibile (dal menu impostazioni). Alcuni buoni parametri sono: valore iso a 100, velocità dell’otturatore a 1/30 di secondo e (se si può) apertura stretta del diaframma per avere a fuoco il più possibile del panorama. Il bilanciamento del bianco si può impostare sulla luce solare, mentre l’hdr può essere provato per avere più equilibrio tra l’illuminazione.

5. Il soggetto

Fare una foto al tramonto = il soggetto è il sole? In realtà ci si può concentrare su un particolare come un qualsiasi oggetto, una persona, un animale, ma anche giocare con le linee che si trovano in ambienti naturali o artificiali.

6. Seguire il cambio della luce

Al tramonto, la luce cambia di minuto in minuto (a volte anche meno), quindi si può seguire il sole che scende anche dopo che è calato oltre l’orizzonte, calibrando parametri o inquadrature per poi selezionare gli scatti migliori in seguito.

7. Un po’ di fotoritocco

In quest’epoca di filtri dove ciò che pubblichiamo è spesso agli antipodi della realtà, sarebbe meglio non esagerare con la post-produzione. Si può ottenere un riflesso dorato aumentando di poco i valori di saturazione, calore e contrasto, e diminuendo la luminosità. Snapseed è una buona risorsa gratuita per Android o iPhone, ma dovrebbe essere utilizzata con parsimonia, per non rendere tutto il lavoro precedente troppo posticcio.

