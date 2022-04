come-scegliere-un-exchange-per-le-criptovalute?

Come avrai notato leggendo i tanti approfondimenti che abbiamo scelto di pubblicare su questo sito, non c’è certo una carenza di exchange di criptovalute sul mercato!

E, con la crescita delle criptovalute, altre varietà di exchange sono destinate a svilupparsi nel prossimo futuro. Certo, l’abbondanza è bella ma… questo confonde i principianti, che si stressano su quale exchange dovrebbero scegliere.

Ebbene, ci sono alcune caratteristiche che puoi esaminare in modo da prendere una buona decisione più consapevole e scegliere un exchange di criptovalute che funziona meglio per te. Proviamo a vedere i criteri più importanti.

Sicurezza

La sicurezza è una delle questioni più significative nel mercato delle criptovalute. Gli exchange di criptovalute sono a perenne rischio di hacking, truffe e frodi. Questo è il motivo per cui è consigliabile fare le tue ricerche prima di scegliere un exchange. Recensioni online su siti come Reddit sono alcuni dei luoghi che puoi visitare per aiutarti a scegliere una piattaforma sicura e protetta per scambiare criptovalute. Assicurati inoltre che l’operatore garantisca:

Autenticazione a due fattori : una strategia usata per confermare l’identità che stai dichiarando combinando due fattori. La prima cosa che l’exchange di criptovalute conosce, per esempio, è la tua password di accesso, ed è qualcosa che invia per posta o telefono per completare il secondo passo di verifica

: una strategia usata per confermare l’identità che stai dichiarando combinando due fattori. La prima cosa che l’exchange di criptovalute conosce, per esempio, è la tua password di accesso, ed è qualcosa che invia per posta o telefono per completare il secondo passo di verifica Stoccaggio a freddo: un exchange fornisce cold storage se sta conservando i tuoi fondi offline in modo da gestire il rischio di hacking online.

Valute supportate

Quando hai scelto la criptovaluta in cui vuoi investire, devi assicurarti che l’exchange scelto possa permetterti di negoziare quella rispettiva moneta. Oltre a questo, se sei un principiante nel mercato, avrai presumibilmente bisogno di un exchange che ti permetta di depositare la valuta fiat del tuo paese. Alcuni exchange usano solo criptovalute, mentre altri permettono di usare anche le valute fiat.

Commissioni

Gli exchange di criptovalute fanno pagare i loro utenti in vari modi, perché questo è l’unico modo in cui fanno soldi. Addebitano ai loro clienti commissioni di transazione, deposito e prelievo. L’ammontare delle commissioni addebitate varia da borsa a borsa. In alcune borse, una scala mobile diminuisce la percentuale di commissioni man mano che il volume di trading del cliente aumenta.

Metodi di pagamento

Durante la ricerca degli scambi, assicurati di esaminare le modalità di pagamento accettabili per lo scambio. Diversi exchange usano metodi diversi. Alcuni richiedono depositi tramite bonifico bancario, altri usano PayPal, altri ancora accettano carte di credito e di debito. Generalmente, più facile è per te pagare, più tasse ti verranno addebitate perché gli scambi ti faranno pagare per la facilità o la convenienza d’uso.

Brokers

Se vuoi solo speculare sull’andamento dei prezzi delle criptovalute e non investire in esse online, potresti considerare l’uso di broker.

Quando le criptovalute hanno guadagnato popolarità, alcuni broker hanno iniziato a fornire i loro servizi come broker. Ma devi capire che non puoi comprare criptovalute da un broker. Tutto ciò che fanno è fornire un prezzo negoziabile sulla loro piattaforma. In questo modo, gli investitori possono beneficiare della volatilità del mercato e guadagnare o perdere denaro, a seconda di come speculano.

I broker tradizionali sono gli intermediari tra un trader e le reti di grandi banche. Questi broker generalmente ottengono un prezzo da una o più banche per una particolare valuta. Poi offrono all’investitore il miglior prezzo che hanno ottenuto dalle loro banche. Gli investitori possono quindi scambiare le loro valute scelte sulla base dei prezzi in streaming sulla piattaforma del broker.

I vantaggi di usare un broker

I broker sono in grado di fornire una maggiore liquidità ai loro clienti perché ottengono le loro quotazioni da più borse. Questo significa che puoi ottenere i tuoi ordini eseguiti entro un tempo stabilito e puoi anche ottenere un prezzo molto vicino ai tuoi ordini originali perché il broker ha più di un canale per trovare un compratore o un venditore per completare il tuo ordine. Inoltre, con quasi tutti i broker, puoi ottenere la conferma del tuo conto più velocemente di quando usi uno scambio.

Contro dell’utilizzo di un broker

Mentre fai trading nel mercato delle criptovalute usando un broker, non possiedi le tue monete perché stai solo speculando sull’azione dei prezzi del mercato piuttosto che acquistare effettivamente criptovalute.

