Come si finisce dentro il World-Check tutte le soluzioni in una unica guida

Il fondatore di privacy garantita Cristian Nardi spiega come funziona il mondo World Check ma soprattutto come cancellarsi dalla lsita nera, domanda e risposta su come tutto viene gestito:

Il database World-Check è uno strumento utilizzato dalle istituzioni finanziarie e dalle agenzie governative per avere un’idea lontana della persona con cui lavoreranno. World-Check è un database con informazioni su individui e organizzazioni “ad alto rischio”. Viene utilizzato da banche e altri istituti finanziari per prevedere i rischi della cooperazione, adempiere agli obblighi normativi ed escludere la partecipazione involontaria a reati finanziari. Le banche di solito si rifiutano ogni tipo di rapporto con persone con cui nomi compaiono in questa lista.

Tuttavia, ci sono delle sfumature. World-Check un’interfaccia di database.

Immaginate refinitiv.com Innanzitutto, determiniamo quali dati contiene il database World-Check. Persone politicamente esposte, stretti collaboratori e membri delle loro famiglie. Organizzazioni statali e imprese a partecipazione statale. Liste delle sanzioni internazionali.

Persone e società associate a persone sanzionate ai sensi della regola di proprietà 50%+. Elenchi globali del governo e delle forze dell’ordine. Menzioni negative nei media. Gli interessi economici dell’Iran. Sistema di gestione avanzato statunitense (SAM). Informazioni sulle navi.

Ad eccezione di alcuni punti, il database World-Check non è una black list, ma un assistente conforme. Ad esempio, una persona può essere associata a un’azienda statale, ma questa è solo un’informazione per conoscerla. Per alcune istituzioni finanziarie, questo fatto sarà un ostacolo, per altri – una garanzia di intenzioni serie. Fatti su World-Check: – La banca dati World-Check è stata fondata nel 1999. – Nel 2011 è stato acquistato da Thomson Reuters per $ 530 milioni. – Nel 2016, le posizioni nella categoria “terrorismo” erano in vantaggio di 70.000 voci rispetto a banche dati simili dell’UE, dell’ONU e del Tesoro britannico. – Nel 2016 è trapelato in rete il database completo World-Check contenente dati su 2,2 milioni di individui e organizzazioni “ad alto rischio” . – Nel 2018, a seguito della fusione con The Blackstone Group, il database è stato trasferito al progetto Refinitiv.

World-Check: database come scusa per rifiutare la collaborazione Nei paesi sviluppati, i servizi di sicurezza e i dipartimenti di conformità hanno accesso al database World-Check.

La fiducia in lei a volte prevale su tutti gli argomenti logici. World-Check si concentra sull’affidabilità dei dati forniti. Il sistema riceve informazioni su possibili rischi finanziari da fonti aperte, che considera affidabili. Quindi i dati in entrata vengono studiati da un analista associato all’area e alla regione in questione. Sembra fantastico a parole, ma in pratica abbiamo riscontrato errori di accensione nel sistema. Il nostro cliente ha iniziato ad avere problemi a ottenere un visto a causa di pubblicazioni negative sul padre defunto. In realtà, l’uomo stava solo facendo affari. Il problema è che questo è successo ai tempi dell’URSS, quando l’imprenditorialità significava reddito non guadagnato, che era punibile dalla legge. Gli europei semplicemente non avevano familiarità con la storia della Russia.

Hanno visto riferimenti all’articolo criminale nella cronaca sovietica ristampata, e questo è stato sufficiente. Il rilascio del visto è stato ritardato e poi è arrivato il rifiuto. Abbiamo aiutato a rimuovere o modificare legalmente le menzioni negative di violazioni della legge. Hanno anche pubblicato materiali positivi e ricordi di parenti e amici. La nuova presentazione dei documenti si è conclusa con una decisione positiva. A proposito, il database World-Check è diventato di uso comune durante il caso Magnitsky. Nel 2010, le autorità austriache hanno indagato sul possibile coinvolgimento della Raiffeisen Zentralbank Austria (RZB) nell’appropriazione indebita di 230 milioni di dollari dal bilancio russo. Rappresentanti di alto rango delle forze dell’ordine russe, presumibilmente coinvolti nella morte di Magnitsky, sono stati inclusi nel database di World-Check come persone politicamente esposte. Possiamo affermare con sicurezza che le menzioni di “spazzatura” entrano anche in World-Check. Questi includono blog dubbi in LiveJournal, siti specializzati in scandali, ecc.

Possiamo affermare con sicurezza che le menzioni di “spazzatura” entrano anche in World-Check. Questi includono blog dubbi in LiveJournal, siti specializzati in scandali, ecc. Anche le società offshore utilizzano World-Check La procedura di domiciliazione prevede uno studio approfondito dei pro ei contro del business.

Come spiega Evgeny Masterskikh, Direttore Esecutivo di Mikhailov & Partners , la re domiciliazione può essere di due tipi: Procedura speciale. Il concetto di “domiciliazione” è sancito dalla legislazione dello Stato, quindi è rigorosamente regolamentato. domiciliazione informale. La persona giuridica N è chiusa nel paese X, ma la società N1 è aperta nel paese Y. Nel corso di alcune procedure legali, N1 riceve le attività e le passività di N. Si tratta di una domiciliazione condizionale.

Anche le giurisdizioni tradizionalmente offshore sono sempre più sensibili alla procedure di conformità (tests of controls) e la tecnologia di analisi dei rischi World-check le aiuta a gestire i rischi.

Cosa fare in caso di rifiuto al database World-Check

Puoi e dovresti lavorare con World-Check. È come un prestito qui. Se si rifiutano, la storia del credito può davvero essere “rimorchiata”.

Le tre cosa più importanti da capire del World-Check:

Il servizio di bancario non è tenuto a rivelare ciò che ha causato il rifiuto.

Se un responsabile della conformità, su iniziativa personale, fa riferimento a World-Check (o una versione junior del prodotto World-Check one), è improbabile che indichi articoli specifici.

La base è solo un aiuto. La decisione finale viene presa dal compliance officer dopo un dialogo con un potenziale cliente.

In altre parole, un singolo fallimento non è una condanna a vita. Puoi rinviare nuovamente la tua richiesta in un secondo momento, ma è meglio prepararsi per questo momento.

Il fatto è che le pubblicazioni negative elencate nel World-Check possono essere trattate. Se si tratta di una fonte Internet, viene fornito un collegamento. Pertanto, suggeriamo di provare la rimozione, una tecnica per rimuovere legalmente il negativo. È impossibile eliminare semplicemente un articolo in un blog o nei media senza conseguenze. Dal punto di vista dell’autore o degli editori, questo sarebbe un furto e un’ulteriore prova di colpevolezza. Molto probabilmente, la risposta alle azioni maleducate sarà una nuova ondata di negatività.

La tecnica di rimozione si basa sulle pubbliche relazione. I nostri esperti studiano le parti interessate, pianificano modi per risolvere il problema. Pertanto, il team comprende ingegneri specializzati nella cancellazione delle notizie da internet, psicologi, negoziatori, avvocati e specialisti della risoluzione dei conflitti.

Conoscono la "cucina interiore" dei siti e degli algoritmi dei motori di ricerca. Questo aiuta a vedere il compito in modo complesso, a trovare la motivazione nascosta dell'autore del negativo. Il risultato della rimozione è la rimozione del negativo o la sua modifica con garanzia a vita.

Ciò non garantisce la conformità, ma ti aiuterà a passare alla fase di verifica del cliente in World-Check.

