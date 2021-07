“Come si previene e si cura il Covid 19”, interessante conferenza a cielo aperto a Bergamo giovedì 8/7.

Il gruppo ConsapevolMenti, in collaborazione con Comitato liberi cittadini Milano, presenta il 5° appuntamento di ‘Rinasceremo con le cure’, serie di ‘Conferenze a cielo aperto’ sulle cure domiciliari Covid e sulla prevenzione. Si terrà a Bergamo, giovedì 8 Luglio ore 18.30, al Sentierone, angolo Piazza Vittorio Veneto.

Gli organizzatori sono cittadini attivisti che si mettono a disposizione senza scopo di lucro per fare informazione a 360 gradi sul tema più cruciale per il nostro Paese. Si vuole portare in piazza l’informazione di cui la tv non parla e lo Stato sembra voler nascondere o ignorare: le cure domiciliari per il Covid 19 e la prevenzione.

Il Covid 19 si cura a casa con farmaci ben noti;, poco costosi e con contenuti effetti collaterali. Un protocollo semplice che ha salvato la vita di migliaia di persone. Da Marzo 2020, grazie al protocollo messo a punto da un gruppo di Medici, migliaia di contagiati non solo hanno scampato il ricovero ma sono pure guariti senza aggravamenti. Eppure le Istituzioni insistono sulla ‘Vigile attesa e Tachipirina”. A Marzo 2021, il TAR sospende il protocollo “Tachipirina e vigile attesa” su ricorso di alcuni medici che dimostrano che la Covid si può curare a casa, prescrivendo in scienza e coscienza i farmaci ritenuti più opportuni. L’ 8 Aprile il governo si impegna a rivedere il protocollo vigile attesa e a modificare le linee guida per una vera terapia domiciliare Covid. Poco dopo, il ministro Speranza e AIFA, ricorrono contro la decisione del TAR al Consiglio di Stato, per far reintrodurre “Tachipirina e vigile attesa”. Ricorso immediatamente accolto.

Perché il Ministero della Salute non recepisce le esperienze sul campo? Inoltre, ci chiediamo come sia possibile che ci siano ancora medici di base che accettano di attuare le indicazioni ministeriali. Come sia possibile che i medici non facciano quello per cui hanno studiato: curare! A Bergamo, la città più colpita dal Covid 19, quante vite si sarebbe potuto salvare con protocolli adeguati e tempestivi? Perché non si è provveduto a potenziare la medicina di base? Perché gli addetti alla pubblica informazione non ne parlano?

Alla Conferenza intervengono:

Dott. Paolo Gulisano medico, specialista in Igiene, epidemiologia e medicina preventiva. Lavora da oltre 30 anni nell’ambito della Sanità Pubblica. Nel corso dell’ultimo anno, in occasione dell’epidemia di Covid, si è dedicato oltre che al suo lavoro presso l’Asst di Lecco anche all’assistenza e alla cura domiciliare di centinaia di persone con Covid, con esiti positivi. Si occupa anche di divulgazione scientifica, collaborando con testate giornalistiche e siti web

Dottor Paolo Allegri, Pediatra di Famiglia di Padova. Membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Associazione IppocrateOrg.

Dottor Andrea Stramezzi, Medico Volontario Covid-19, ha curato e guarito a casa oltre 700 pazienti da marzo 2020. Ha lavorato tre mesi in Ospedale Covid. E’ un instancabile divulgatore di informazioni e consigli su Twitter (@AStramezzi) e su canale Telegram https://t.me/CovidHealer.

Dottoressa Anna Agnusdei, Biologo Nutrizionista. Definisce il profilo nutrizionale del paziente basandosi sulla composizione del Microbiota Intestinale ottenuta tramite i test di Metagenomica su campione fecale.

Leonardo Facco, giornalista e scrittore. Fondatore della casa editrice “Leonardo Facco Editore”, del quotidiano “il MiglioVerde” e della rivista “Enclave”. E’ stato collaboratore di “Libero”, “Il Foglio”, “L’indipendente”, “Il Domenicale”, “la Padania” ed altre testate.