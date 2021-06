Come si può cambiare o revocare il concordato con la Chiesa

L’intervento della Santa sede sul ddl Zan ha rimesso al centro della discussione gli accordi tra Roma e Città del Vaticano

(Foto: Corbis)

Il cammino per l’approvazione del ddl Zan è ostacolato da ostruzionismo parlamentare, rallentamenti tattici e ora perfino dai Patti lateranensi del 1929. Lo stato della Città del Vaticano ha chiesto formalmente al governo italiano di fermare l’approvazione del disegno di legge proposto dal deputato del Partito democratico Alessandro Zan, per contrastare l’omolesbobitransfobia, la misoginia e l’abilismo, chiamando in causa gli accordi che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa. Riconosciuti dall’articolo 7 della Costituzione, i Patti lateranensi garantiscono alla religione cattolica uno status privilegiato rispetto alle altre confessioni presenti in Italia e la loro modifica richiede un procedimento particolare.

L’articolo 7 della Costituzione

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

Con questa formulazione i patti sono stati riconosciuti dalla Costituzione, con la conseguenza che l’Italia non può modificarli unilateralmente come, al contrario, potrebbe fare con qualunque trattato stretto con altri stati stranieri. Tuttavia, l’articolo 7 non ha elevato i patti a norma costituzionale, ma solo il principio concordatario, cioè l’esistenza dell’accordo che infatti è stato modificato nel 1984 senza la necessità di una riforma della Costituzione. L’articolo specifica che le modifiche possono essere attuate solo con l’accordo tra le due parti, imponendo quindi una revisione costituzionale nel caso lo Stato italiano decida di modificarli senza l’accordo del Vaticano.

Come può essere modificato o abrogato l’articolo 7

Esistono due strade. La prima prevede il consenso del Vaticano, attraverso un accordo tra le parti in cui la Chiesa dovrebbe rinunciare autonomamente ai suoi privilegi.

La seconda prevede invece la denuncia unilaterale del Concordato da parte del governo e l’abolizione dell’articolo 7 dalla Costituzione. In questo caso, la Chiesa cattolica verrebbe equiparata alle altre religioni e i suoi rapporti con l’Italia regolati attraverso un’intesa. Per attivare questo procedimento, tuttavia, è necessaria una modifica della Costituzione stessa, disciplinata dall’articolo 138. Secondo l’articolo, la revisione deve essere adottata da ciascuna Camera con due delibere consecutive nell’arco di almeno 3 mesi che devono essere approvate a maggioranza assoluta. In seguito, la legge può essere sottoposta a referendum popolare se richiesto o da un quinto dei membri di una Camera, o da 500mila elettori ed elettrici, o da 5 consigli regionali. Quindi non è possibile modificare l’articolo 7 tramite proposta popolare, ma spetta i parlamentari prendere l’iniziativa.

Tuttavia, secondo alcune interpretazioni giuridiche, dato che l’articolo 7 si riferisce ai soli Patti lateranensi e non al nuovo Concordato stretto nel 1984 quest’ultimo potrebbe non godere più della protezione costituzionale e pertanto potrebbe essere paragonato alle intese con le confessioni religiose previste dall’articolo 8. In base a questo, la modifica potrebbe avvenire senza la necessità della revisione costituzionale.