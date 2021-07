come-si-ripara-il-dna-nello-spazio

Condotto per la prima volta un esperimento di editing genetico con Crispr-Cas9 sulla Stazione spaziale internazionale, utile per la salvaguardia degli astronauti in vista di lunghe missioni

(foto: Sciepro/Getty Images. Rappresentazione artistica dell’International Space Station)

Crispr-Cas9 supera anche i confini della Terra. Per la prima volta un team di ricercatori, in collaborazione con l’equipaggio della Stazione spaziale internazionale (Iss), ha dimostrato che questo rivoluzionario sistema di editing del dna funziona anche nello Spazio. Il senso dell’esperimento era ricreare in modo controllato un particolare tipo di danno al dna (la rottura del doppio filamento, a cui gli astronauti sono più esposti per via dell’azione delle radiazioni cosmiche) per studiare come i meccanismi di riparazione delle cellule intervengono in condizioni di microgravità e quali differenze ci sono con quanto avviene invece sulla Terra.

Seguendo il protocollo del progetto Genes in Space, i ricercatori hanno inserito le componenti del sistema Crispr-Cas9 in cellule di lievito (Saccharomyces cerevisiae) spedite a bordo della Iss: la forbice molecolare era stata progettata per tagliare il doppio filamento di dna simulando, in modo controllato, un tipo di danno che le radiazioni cosmiche inducono spesso sul materiale genetico e che può essere molto pericoloso.

La rottura del doppio filamento può dar luogo a una serie di modificazioni nel genoma che possono predisporre all’insorgenza di patologie anche gravi, come il cancro. Questa lesione al dna si può verificare anche sulla Terra (è indotta per esempio dai raggi Uv) ma gli astronauti che passano mesi nello Spazio sono più esposti, e lo saranno ancora di più nelle missioni spaziali a lungo termine che si stanno prospettando. Per questo secondo gli scienziati è fondamentale capirne di più, e in particolare osservare in che modo le cellule cercano di riparare il danno al dna nello Spazio: ci sono differenze rispetto a quanto avviene sulla Terra?

Il successo dell’esperimento, descritto sulla rivista Plos One, è un primo passo per trovare la risposta. “Non si tratta solo di aver implementato con successo nuove tecnologie come l’editing del genoma con Crispr, la Pcr e il sequenziamento del dna tramite nanopori in condizioni estreme, ma anche di essere stati in grado di integrarle in un flusso di lavoro biotecnologico funzionalmente completo applicabile allo studio dei meccanismi di riparazione del dna e di altri processi cellulari fondamentali in condizioni di microgravità”, ha commentato Sebastian Kraves, responsabile dello studio. “Questi sviluppi ci fanno sperare ancora di più nella possibilità per l’essere umano di esplorare e abitare lo Spazio nella sua vastità”, ha aggiunto.

Con l’acquisizione di nuove conoscenze, insomma, forse in futuro saremo in grado di salvaguardare meglio la salute degli astronauti e – chissà – dei coloni di altri mondi.