Come si utilizza WhatsApp Business) guida completa ( 2022)

WhatsApp Business è una nuova applicazione di messaggistica progettata per le imprese. Rende più facile la comunicazione con i clienti attraverso la famosa messaggistica istantanea.

La domanda è: WhatsApp Business è l’inizio di una rivoluzione per i marchi?

Sì… e no. Perché nonostante i suoi vantaggi, WhatsApp Business pone anche alcuni problemi, in termini di protezione dei dati e funzionalità.

In questo articolo spieghiamo come puoi usare WhatsApp Business per sviluppare il tuo marchio e come puoi combinare l’applicazione con l’email marketing per implementare una strategia multicanale efficace.

WhatsApp business cos’è

Cos’è un account business whatsapp?

L’applicazione WhatsApp non ha bisogno di presentazioni. Questo sistema di messaggistica istantanea, acquisito da Facebook nel 2014, è ora utilizzato da più di un miliardo di persone in tutto il mondo.

Account Business Whatsapp cosa significa? È semplicemente la sua versione professionale progettata per aiutare i brand con il loro supporto clienti, le comunicazioni transazionali o le campagne di marketing.

In Italia, l’applicazione può essere scaricata da Google Play Store e Apple App Store.

Differenza tra WhatsApp e WhatsApp Business

Per cominciare, è importante capire che non c’è solo una differenza tra WhatsApp e WhatsApp Business, ma in realtà esistono tre diverse WhatsApp:

WhatsApp : l’applicazione di base che potresti usare per comunicare con i tuoi amici e familiari. WhatsApp Business App : questa applicazione business è progettata per le piccole e medie imprese. Permette di utilizzare le funzioni di base del sistema. Questo significa principalmente comunicare con i singoli destinatari attraverso messaggi inviati manualmente WhatsApp Business API : Questo strumento è progettato per le grandi aziende. Permette di inviare messaggi massivi e di automatizzarli. Per accedere a questa soluzione, è necessario utilizzare un partner certificato di WhatsApp, come Lithium o MessageBird.

Le principali funzioni di WhatsApp Business

WhatsApp for Business ti dà accesso a una serie di funzioni utili per comunicare con i tuoi clienti. Ecco le caratteristiche più utili:

Un “Business profile” che ti permette di riempire molte informazioni sulla tua attività (orari di apertura, sito web, contatti, indirizzo del tuo negozio fisico, ecc.) L’utente non dovrà più andare sul tuo sito web e potrà trovare queste informazioni direttamente su WhatsApp

Un messaggio di benvenuto automatico, configurato per essere inviato non appena un cliente ti contatta

Quick reply: risposte a domande frequenti che hai registrato. Perfetto per rispondere rapidamente alle richieste di supporto

Le statistiche che ti permettono di vedere quali messaggi sono stati inviati, consegnati, ricevuti e letti

che ti permettono di vedere quali messaggi sono stati inviati, consegnati, ricevuti e letti I tag che puoi usare per organizzare le tue discussioni per categoria e trovarle più facilmente

I vantaggi di WhatsApp Business

Tutte queste caratteristiche non sarebbero nulla senza l’impressionante numero di utenti di WhatsApp.

WhatsApp è innegabilmente il peso massimo delle app di messaggistica istantanea. Secondo uno studio di Statista, nel 2019, WhatsApp ha più di 1,5 miliardi di utenti mensili – molto più avanti dei suoi concorrenti come Telegram o Discord.

Molti consumatori usano già l’app per comunicare con i loro cari. Sono abituati a inviare e ricevere messaggi. È solo un breve passo dall’utilizzare WhatsApp per comunicare direttamente con i brand.

WhatsApp permette una comunicazione estremamente fluida con i tuoi contatti su una piattaforma che conoscono bene. I messaggi arrivano immediatamente e possono essere letti facilmente sul cellulare.

WhatsApp Business è quindi molto efficace quando si tratta di impostare la comunicazione istantanea con i tuoi contatti, senza dover installare un sistema di chat sul tuo sito web. Per esempio, come parte della tua strategia di supporto ai clienti.

WhatsApp Business come funziona

Aprire un account Business WhatsApp è davvero semplice, basta seguire i seguenti step:

Step 1: WhatsApp Business Download: Scarica l’applicazione da Google Play Store o o dall’App Store di Apple. Si noti che non è ancora possibile scaricare WhatsApp Business su PC.

Step 2: Una volta installata l’applicazione, aprila e inserisci il tuo numero di telefono aziendale. Attenzione: questo numero non deve essere lo stesso del tuo numero privato.

Step 3: Ora devi impostare il tuo profilo WhatsApp Business cliccando su “Impostazioni“. Avrai accesso a sei step:

Il profilo : qui puoi inserire tutte le informazioni sulla tua azienda. Per esempio il tuo indirizzo, gli orari di apertura, il sito web, ecc. Queste informazioni saranno visibili ai tuoi contatti.

: qui puoi inserire tutte le informazioni sulla tua azienda. Per esempio il tuo indirizzo, gli orari di apertura, il sito web, ecc. Queste informazioni saranno visibili ai tuoi contatti. Il link breve : puoi inserire questo link nel tuo sito web, nei social, nelle email, ecc. Cliccando su di esso, i tuoi contatti inizieranno automaticamente una discussione con te.

: puoi inserire questo link nel tuo sito web, nei social, nelle email, ecc. Cliccando su di esso, i tuoi contatti inizieranno automaticamente una discussione con te. Un messaggio di benvenuto : questo agirà come un auto-responder e sarà inviato automaticamente alle persone che ti contattano.

: questo agirà come un auto-responder e sarà inviato automaticamente alle persone che ti contattano. Un messaggio fuori ufficio : questo sarà inviato alle persone che ti contattano al di fuori del tuo orario di apertura.

: questo sarà inviato alle persone che ti contattano al di fuori del tuo orario di apertura. Risposte rapide : qui si possono creare e salvare messaggi standard, che si possono poi selezionare con un clic. Questo è un ottimo modo per semplificare la comunicazione e rispondere rapidamente alle domande più frequenti.

: qui si possono creare e salvare messaggi standard, che si possono poi selezionare con un clic. Questo è un ottimo modo per semplificare la comunicazione e rispondere rapidamente alle domande più frequenti. Statistiche: puoi sempre tornare in questa sezione per accedere ai rapporti sui messaggi inviati, consegnati, letti e ricevuti.

Finito! Il tuo account WhatsApp Business è ora impostato correttamente e puoi iniziare.

Leggi anche : Come creare facilmente una newsletter gratis – La guida completa

3 aziende che usano WhatsApp Business con successo

Cerchi ispirazione? Scopri 3 esempi di aziende che usano WhatsApp Business per comunicare in maniera originale con i loro clienti.

Hellmann’s e i consigli su misura ultra personalizzati

Nel 2014, il marchio di maionese Hellmann’s è stato uno dei primi a utilizzare WhatsApp per una campagna di marketing.

L’obiettivo della campagna Whatscook era di dare ai potenziali clienti Hellmann’s nuove idee di ricette utilizzando la loro maionese.

Gli utenti potevano iscriversi fornendo il loro numero di telefono su un sito web. Venivano poi messi in contatto con un vero chef.

Successivamente lo chef chiedeva di inviare una foto del loro frigorifero. Suggeriva poi ricette su misura a seconda del cibo che avevano a disposizione.

Lanciata per la prima volta in Brasile, la campagna ha avuto un grande successo con oltre 13.000 registrazioni e un tasso di soddisfazione del 99,5%.

All’epoca, WhatsApp for Business non esisteva ancora, quindi Hellmann’s ha usato la versione classica dell’applicazione. D’ora in poi, questo tipo di campagna sarà ancora più facile da impostare con WhatsApp for Business.

Euronews e le newsletter quotidiane

Il canale televisivo paneuropeo Euronews usa WhatsApp per inviare newsletter più tradizionali.

L’utente può semplicemente iscriversi sul loro sito web inserendo il suo numero di telefono. Riceverà due volte al giorno, al mattino e alla sera, un breve riassunto delle notizie più importanti del giorno.

Euronews offre anche la possibilità di abbonarsi a temi specifici, per ricevere informazioni più mirate. Per esempio sulla categoria “Brexit” o “Sport”.

Un ottimo modo per ottenere informazioni per coloro che non hanno il tempo di passare ore a scorrere i giornali.

Sorabel: supporto live e raccomandazioni via WhatsApp

La start-up indonesiana di ecommerce Sorabel utilizza principalmente WhatsApp Business API per la comunicazione e il supporto transazionale inviando informazioni sul pagamento e la consegna e assistendo i suoi clienti con il loro ordine.

Ma Sorabel va anche oltre, aiutando i suoi clienti a trovare i prodotti che corrispondono alle loro esigenze. Per esempio, è possibile chiedere direttamente a una persona di contatto di Sorabel dei consigli per, diciamo, dei jeans o una maglietta.

Questo è un modo eccellente per rispondere rapidamente alle esigenze dei suoi clienti, mentre li indirizza verso i suoi prodotti di punta.

La campagna è stata un enorme successo con il 90% dei messaggi consegnati e letti, il doppio rispetto al loro supporto SMS.

5 motivi per combinare l’emailing e WhatsApp Business per una strategia multicanale

WhatsApp Business ha molti vantaggi e può essere molto utile per impostare un servizio clienti più reattivo e umano. L’applicazione è anche molto utile per scopi transazionali: conferma del pagamento, monitoraggio degli ordini, ecc…

Purtroppo, come vedremo, il sistema non è idealmente adatto a campagne di email marketing più complesse.

Ecco perché ti consigliamo di combinare la tua strategia WhatsApp Business con una strategia di email marketing. In questo modo puoi impostare una campagna multicanale davvero efficace.

Cosa puoi fare con l’email marketing che WhatsApp Business non può fare?

La risposta la trovi qui di seguito

1 – Più layout e possibilità di personalizzazione

Uno dei punti deboli di WhatsApp sono le possibilità di design. Questi sono molto più numerosi nell’e-mailing. Un software di e-mailing come Sendinblue ti permette di inserire semplicemente delle immagini, cambiare i caratteri o ottimizzare i tuoi messaggi per la visualizzazione su più dispositivi.

La cosa più importante è che ci sono molte opzioni di personalizzazione. A differenza di WhatsApp Business, l’emailing ti permette di inviare messaggi completamente personalizzati ai tuoi contatti. Per esempio, è possibile personalizzare :

L’oggetto : potete, per esempio, usare il nome o il cognome dei vostri contatti per rivolgervi direttamente a loro.

: potete, per esempio, usare il nome o il cognome dei vostri contatti per rivolgervi direttamente a loro. L’indirizzo del mittente : puoi facilmente testare diversi nomi di mittente e vedere quale funziona meglio.

: puoi facilmente testare diversi nomi di mittente e vedere quale funziona meglio. Il contenuto dell’email: utilizzando criteri come il sesso, l’età o il comportamento d’acquisto, è possibile offrire prodotti diversi ad ogni contatto e quindi soddisfare le loro esigenze in modo preciso.

E non dimentichiamo che l’email marketing offre il test A/B. Questi ti permettono di confrontare diverse versioni dei tuoi messaggi per vedere quale funziona meglio.

2 – Protezione dei dati conforme a GDPR

La protezione dei dati è una questione delicata con WhatsApp Business.

I marchi che utilizzano il servizio di messaggistica permettono a WhatsApp di accedere ai loro contatti. Così facendo, trasferiscono tutti i loro dati a WhatsApp, che li elabora negli Stati Uniti senza il consenso dei contatti. Questo è contro il regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Per conformarsi al GDPR, avete due opzioni:

Rimuovi manualmente dalla tua rubrica i destinatari di cui non puoi provare il consenso esplicito. Questo richiede che siano informati che i loro dati saranno trattati negli Stati Uniti.

dalla tua rubrica i destinatari di cui non puoi provare il consenso esplicito. Questo richiede che siano informati che i loro dati saranno trattati negli Stati Uniti. Utilizzare l’API di WhatsApp – ma per questo è necessario passare attraverso un provider di terze parti come MessengerPeople. Questo rende il processo più complicato e costoso.

Questo problema non esiste con una soluzione di emailing europea come Sendinblue, che è completamente conforme al GDPR

Buono a sapersi : scopri perché Sendinblue è conforme al GDPR e come protegge i tuoi dati

3 – Pubblicità meno invadente

Il marketing su WhatsApp può essere efficace perché raggiunge rapidamente i contatti su un dispositivo che usano tutto il giorno: lo smartphone.

Detto questo, la gente usa WhatsApp principalmente per la comunicazione privata. La pubblicità sullo stesso canale può essere molto invadente. È un po’ l’equivalente moderno del cold calling, una forma di pubblicità che quasi tutti odiano.

Al contrario, i consumatori sono abituati a ricevere email commerciali. In alcuni sistemi di posta elettronica, come Gmail, questi arrivano in schede separate (“Promozione”) permettendo agli utenti di scegliere da soli quando vogliono interagire con i loro marchi preferiti.

Consigliamo quindi di utilizzare l’emailing per la prospezione commerciale e di utilizzare WhatsApp principalmente per l’assistenza clienti o le notifiche che i tuoi contatti già si aspettano.

4 – Più report da analizzare

Mentre WhatsApp ti offre una serie di rapporti, una soluzione come Sendinblue ti permette di analizzare molti più KPI. Non solo il tasso di clic o di apertura, ma anche una visualizzazione geo-localizzata o una mappa di calore per determinare quali link i tuoi contatti hanno cliccato.

E più rapporti significano più possibilità di ottimizzazione per le tue campagne future!

5 – Scenari di automazione più complessi

Su WhatsApp Business, le possibilità di automazione sono ancora limitate, soprattutto se non si utilizza la versione API. L’emailing, d’altra parte, permette di impostare campagne automatizzate molto complesse.

Approfondimento : scopri le numerose funzionalità del marketing automation.

Con Sendinblue puoi creare per esempio:

Delle campagne di benvenuto e Lead Nurturing per accompagnare i tuoi prospect per accompagnare i tuoi prospect dal momento in cui si iscrivono e durante tutto il processo che li porterà all’acquisto.

per accompagnare i tuoi prospect per accompagnare i tuoi prospect dal momento in cui si iscrivono e durante tutto il processo che li porterà all’acquisto. Campagne per il carrello abbandonato , per riattivare i prospect che hanno espresso l’intenzione di comprare ma non hanno ancora completato l’acquisto.

, per riattivare i prospect che hanno espresso l’intenzione di comprare ma non hanno ancora completato l’acquisto. Campagne di fidelizzazione, per premiare automaticamente i tuoi clienti più attivi e riattivare quelli che non hanno interagito con il tuo marchio da un po’ di tempo.

Conclusione

WhatsApp Business è un ottimo modo per interagire rapidamente con i tuoi clienti, in uno spazio in cui sono già abituati a comunicare con i loro parenti. Ma dovete essere consapevoli che la soluzione è principalmente adatta per il supporto clienti, la raccolta di feedback, i sondaggi, le transazioni, ecc.

Per campagne di marketing di massa personalizzate e automatizzate, è meglio utilizzare una soluzione di emailing con funzionalità molto più avanzate.

L’ideale è combinare WhatsApp Business con una soluzione come Sendinblue per creare una strategia di marketing multicanale e aumentare le tue vendite!