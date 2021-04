come-si-vive-la-gara-nei-box-della-formula-e

Le due tappe sul nuovo circuito cittadino dell’EUR di Roma ci hanno permesso di visitare il paddock di Jaguar Racing per scoprire la tecnologia che muove le monoposto full electric

Siamo stati a Roma ad assistere –ospiti del team Jaguar Racing– alle due tappe romane della ABB FIA Formula E World Championship, detta comunemente Formula E.

I plus della Formula E

Il primo aspetto che differenzia la Formula E dalla Formula 1 è l’alternanza continua di vincitori e vinti. Azzardare un pronostico è quasi impossibile. Il regolamento e il meteo (c’è un solo tipo di pneumatico anche in caso di pioggia) rendono ogni kermesse veramente unica e irripetibile. Senza contare l’intervento del pubblico che grazie al Fanboost può attribuire a soli 5 piloti su 24 una dose di energia extra pari a 100 Newton per metro. Ma solo per una manciata di secondi.

Il nuovo circuito di Roma E-Prix 2021: 3,385 km e 19 curve

Dal vivo, per accorgersi del loro arrivo, bisogna sempre stare concentrati. Le auto sbucavano in un istante davanti al Centro Congressi dell’Eur, sede del Boss Emotion Club, lo spazio riservato alla stampa e alle case automobilistiche. E in un istante sparivano portandosi via il rumore dell’aria che si scontra contro le carene, il sibilo del motore elettrico e lo stridore delle gomme sull’asfalto. Le chiamano gomme di legno per la loro durezza. Si tratta degli pneumatici da asciutto e bagnato Michelin Pilot Sport da 18 pollici. Nel complesso, suoni mai eccessivi, circa 80 decibel. Più delicati del vociare dei soli addetti ai lavori. Sì, perché –causa Covid– le due tappe romane non erano aperte al pubblico.

Un peccato perché la Formula E è una piattaforma per promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile. A rendere possibile ciò è Enel X che per la competizione fornisce l’infrastruttura di ricarica. La colonnina elettrica dedicata alle monoposto si chiama JuicePump 80 Race Edition. Eroga una potenza di 80 kilowatt in corrente continua DC. Ciò permette di ricaricare totalmente le batterie delle monoposto in 75 minuti.

Per rendere l’operazione di ricarica più veloce, è stato ideato un circuito esterno di raffreddamento del pacco batterie. Sono i due tubi rosso e blu che nelle immagini delle vetture ferme nei paddock si vedono scendere dall’alto. Il quadrato a led rossi o verdi, invece, serve a indicare ai meccanici quando i colleghi ingegneri dalle retrovie stanno comunicando con il software della monoposto per effettuare nuove mappature del motore. È infatti importante non movimentarle per non perdere la connessione.

All’interno del paddock Jaguar Racing di Formula E: il sistema di raffreddamento delle batterie e la postazione per lo scambio dei dati

Ma da dove arriva l’energia delle colonnine fast charge che ricaricano le monoposto elettriche Gen2? Da gruppi elettrogeni mobili alimentati a HVO, olio vegetale idrotrattato o biodiesel. Questo è un carburante prodotto completamente da materiali rinnovabili e sostenibili. Durante l’intero ciclo di vita del carburante, genera il 90 per cento in meno di emissioni di gas serra rispetto al diesel fossile.

Un fine settimana condensato in una giornata

Rispetto a una Formula 1, il format di gara della Formula E prevede un solo giorno di gara. Causa Covid-19, il circuito di Roma è stato sfruttato per due volte: gara 3 il sabato; gara 4 la domenica. Al mattino si svolgono le due prove libere, le qualifiche a gruppi in base alla classifica, la Super Pole e il pomeriggio si effettua l’E-Prix, la gara vera e propria. Per i piloti e per i responsabili delle 12 scuderie le due prove libere sono fondamentali. Lo stesso James Barclay, team director di Jaguar Racing, confida che i buoni risultati ottenuti fino a oggi – il fine settimana lo ha confermato – siano l’unione d’istinto e sensazioni dei piloti coniugate con tutti i dati della telemetria raccolti dai sensori inseriti nelle vetture.

Un perfezionamento continuo che avviene giro dopo giro e dallo studio dei dati sottolinea Mitch Evans. “I dati sono davvero importanti“, afferma anche Sam Bird, “ma è solo un perfezionamento per raggiungere un livello alto di prestazioni in pochi giri e nel corso di una giornata.” Per questa ragione, i piloti di Formula E fanno largo uso di simulatori. Strumenti che si possono migliorare per avvicinarsi sempre di più alla realtà grazie a un continuo miglioramento del software. E proprio “attraverso la lettura dei dati e le nuove mappature dei motori realizzate in gara, è stato possibile aumentare l’autonomia di Jaguar i-Pace di 20 chilometri. Tutto ciò senza modificare nulla lato hardware“, confida sempre James Barcley.

I due gran premi romani hanno portato bene a Jaguar Racing. Il team del giaguaro lascia Roma al comando della classifica mondiale team e della classifica mondiale piloti dell’ABB FIA Formula E World Championship. Sam Bird guida la classifica mondiale piloti con 43 punti, seguito a stretto contatto dal compagno Mitch Evans in seconda posizione con 39 punti. Il neozelandese Mitch Evans ha fatto registrare il giro più veloce con un tempo di 1:42.387 a bordo della sua Jaguar I-TYPE 5. I prossimi due appuntamenti si svolgeranno in Spagna il 24 e 25 di Aprile sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Da sinistra: Sam Bird e Mitch Evans rispettivamente secondo e terzo classificato in gara 3

Le caratteristiche delle monoposto Gen2

Di anno in anno le vetture hanno subito cambiamenti, per mantenere i team e i piloti sulle spine e lasciare spazio al progresso esponenziale delle nuove tecnologie elettriche. La Gen2 è stata introdotta nella quinta stagione. Attualmente si sta disputando la settima. Rispetto alla generazione precedente è stato introdotto un nuovo telaio e adottato il sistema Halo per la protezione della testa del pilota.

Il regolamento prevede che tutti i 12 team e i 24 piloti utilizzano monoposto con stesso telaio e stessa carrozzeria. Ogni casa, però, continua a produrre e sviluppare le proprie soluzioni per il motore, l’inverter, il cambio e le sospensioni posteriori.

Queste monoposto hanno una maggiore autonomia. La nuova batteria fornisce quasi il doppio della capacità di energia dato che si è passati da 28 a 54 kilowattora per un peso di 385 chilogrammi. Ciò consente ai piloti di completare l’intera gara senza la necessità di dover effettuare il pit stop per il cambio auto.

La monoposto Jaguar Racing I-Type 5 di Sam Bird

Anche la potenza del motore è stata aumentata. La massima potenza utilizzabile in gara è pari a 200 kilowatt (272 cavalli) invece di 180. Mentre sono 250 i kilowatt (350 cavalli) disponibili per prove e qualifiche. Integrato nel nuovo format di gara, è obbligatorio che i piloti attivino l’Attack mode, aumentando temporaneamente i livelli di potenza a 225 kilowatt (306 cavalli) per un breve periodo di tempo. Il nuovo tracciato romano dell’Eur con un maggior numero di rettilinei ha permesso ai piloti di sfruttare questo boost energetico. Un vantaggio che deve essere obbligatoriamente utilizzato nei 45 minuti di gara a cui si aggiunge un ulteriore giro finale.

Durante le due sessioni di prova del mattino, però, le monoposto possono godere di tutta la potenza disponibile. In queste occasioni riescono a toccare i 280 chilometri orari e coprono lo stacco 0-100 chilometri all’ora in 2,8 secondi.