come-siamo-arrivati-alla-serie-tratta-da-invincible

Per Amazon Prime Video è un passo verso una riorganizzazione più grande, per il fumettista Robert Kirkman è una consacrazione che arriva 20 anni dopo aver inventato la storia

Robert Kirkman ha 23 anni quando esce il primo numero del suo fumetto Invincible e contemporaneamente un’altra sua creazione, The Walking Dead, inizia a prendere lo spazio editoriale che merita. Quest’ultima arriva molto in fretta a diventare anche una grande serie. Invincible, invece, ci mette di più: solo adesso è disponibile su Amazon Prime Video, un episodio a settimana. Diciamolo subito: rispetto a The Walking Dead è un altro paio di maniche, perché l’argomento è diverso e i fumetti a cui si ispira si concludono nel 2018, esattamente quando Kirkman firma per lavorare alla produzione animata; quindi adesso, quarantenne, si trova a rimettere mano a su uno dei suoi successi maggiori con 20 anni d’esperienza.

La storia è quella di un teenager figlio di un supereroe che, a 17 anni, sviluppa anche lui certe abilità. Sapeva che sarebbe arrivato questo momento e, in un mondo che vive l’eroismo con grande professionalità e con una certa concretezza, decide di seguire le orme paterne. Viene addestrato, entra in un gruppo di coetanei con superpoteri e tutto sembra quel che già conosciamo. Ma in realtà niente somiglia a ciò cui siamo abituati. Il centro di Invincible è sempre stato l’approccio non classico, molto duro, molto violento e molto serio, provando a comprendere quali potrebbero effettivamente essere i problemi nella vita reale a qualcuno in quella situazione. E così fa la serie animata.

È la prima diretta a un pubblico adulto ospitata da Amazon Prime Video, e non somiglia al fumetto. L’ha spiegato nell’intervista di lancio lo stesso Kirkman, che nulla è scritto nella pietra. Di nuovo, il fatto di tornare con moltissima esperienza, specie esperienza di serialità televisiva, a qualcosa che aveva creato quando di esperienza non ne aveva affatto è il punto di tutto. “Ora ho un senso dello storytelling molto migliore di quando avevo 23 anni, ma anche di quando ne avevo 25, e posso tenere tutto quello che di buono aveva Invincible, modificando ciò che fila di meno”.

Per distinguersi da tutte le altre serie, Invincible è composta da episodi da 45 minuti. Non i 22 soliti dell’animazione, non i 50 e passa delle serie live action, una via di mezzo. A lavorare con Kirkman ci sono i co-creatori e designer del fumetto come Cory Walker, anch’essi alle prese con un lavoro di 20 anni precedente ora che hanno più esperienza. E da lì vengono tutti i cambi, che Amazon sembra aver ricevuto senza battere ciglio. Dalla visione delle prime tre puntate è chiaro, infatti, che non sono stati posti limiti al tipo di contenuto, come già detto non ci sono state imposizioni su lunghezza e formato. Del resto Amazon è la stessa piattaforma che ha visto il successo di una serie che mescola in modi simili eroi da fumetto e violenza esplicita come The Boys. Non stupisce che per i doppiattori abbiano puntato alto prendendo i nomi notissimi di Walter Goggins, J. K. Simmons, Jon Hamm, Zachary Quinto, Mark Hamill, Seth Rogen e Ezra Miller.

È un grande passo avanti per Amazon Prime Video, voluto da Jennifer Salke, dal 2018 al comando degli Amazon Studios e da quel momento al lavoro per amplificare la produzione per un pubblico young adult (tra i 12 e i 20 anni, caratterizzato da un forte interesse per il consumo culturale). Invincible è il punto d’arrivo di una strategia e possibilmente (se andrà bene) la conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Del resto, non c’erano molte alternative: nel mercato odierno una serie tratta dai fumetti con supereroi è una scelta quasi obbligata, in America tutti i canali ne hanno una (da quelle DC dell’Arrowverse a quelle Marvel prima su Netflix ora su Disney+ e via dicendo). Jennifer Salke è anche la persona che si è sbarazzata del sistema con cui prima Amazon Prime Video sceglieva i suoi titoli, cioè proponendo gli episodi pilota agli abbonati e prendendo in considerazione i più votati, e l’ha fatto proprio per poter avere mano libera di rischiare di più e di fare il lavoro come i produttori lo hanno sempre fatto.