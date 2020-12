come-sono-diventati-oggi-gli-attori-di-friends:-li-riconosci?

Le foto di come sono cambiati gli attori della serie tv più amata di sempre: Friends. Come sono oggi

Sono passati 16 anni dall’ultima puntata di Friends e addirittura 26 anni dalla prima puntata. Quella in cui Rachel Green, piomba vestita da sposa nel Central Perk. Da lì abbiamo seguito per 236 episodi e 10 stagioni, ovvero 10 anni, le vicende dei sei amici Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross. Ovvero Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lsa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Li abbiamo conosciuti ragazzi nel 1994, li abbiamo lasciati adulti nel 2004, ma come sono diventati oggi gli attori che sono in qualche modo anche i nostri ‘friends’?

Friends è fra le serie tv più amate di sempre, un vero e proprio cult, che anche oggi a distanza di anni viene vista e vista grazie alle piattaforme come Netflix e Prime Video. Chi lo ha seguito negli ‘anni ’90 in televisione lo rivede e apprezza ancora ogni singola battuta senza stancarsi mai;

Chi lo vede oggi per la prima volta, nonostante le differenze temporali– allora non esistevano gli smartphone ad esempio – si diverte tantissimo e lo trova attuale.

Come sono diventate oggi le star di Friends

Da un po’ di tempo a questa parte si parla di una possibile reunion di Friends, un reboot della serie. Gli attori si sono detti entusiasti e la HBO è pronta ad ospitarla. E finalmente dopo una serie di rimandi, di stop forzati causa Covid, ora finalmente c’è una data: marzo 2021.

Siamo in attesa dunque di vedere cosa è successo in questi 15 anni: se Rachel e Ross stanno ancora insieme e magari a Parigi ci sono andati insieme; se Joey è diventato un grande attore ed ha trovato l’amore; se Phoebe e Mike hanno avuto figli; se Chandler e Monica sono una famiglia felice e vivono fuori New York.

Vogliamo vedere come sono cresciuti i gemelli Bing-Geller, come sta la tremenda tripletta di Frank, il fratello di Phoebe. E poi vogliamo vedere come sono diventati Emma – la quale ha compiuto 18 anni proprio quest’anno ed avrà visto il video fatto per lei dagli zii Monica e Chandler – e Ben.

E ‘soprattutto’ se ‘gatto rognoso’ è diventata una hit mondiale (per noi già lo è!). Ma in attesa di scoprire tutto questo vogliamo vedere come sono diventati gli attori di Friends.

Le foto di ieri e di oggi degli attori di Friends

Ecco dunque come sono diventati gli attori a distanza di 26 anni dalla prima messa in onda di Friends.

Monica Geller – Courtney Cox

Sorella di Ross, amica delle superiori di Rachel. Ha un passato da obesa, è una cuoca ed ha un comportamento ossessivo compulsivo per le pulizie, ossessionata dalle regole. Battuta cult ‘I know!’

L’attrice aveva all’esordio 30 anni. Oggi ne ha 56.

Rachel Green – Jennifer Aniston

E’ una ragazza ricca e viziata, cotta adolescenziale di Ross. Ex compagna di scuola di Monica. Riesce a sdoganarsi dai soldi di famiglia, dal controllo e con fatica, umiltà e perserveranza raggiunge i suoi sogni. Indimenticabili i suoi ‘nooooo’.

All’epoca l’attrice aveva 26 anni. Oggi ne ha 51.

Phoebe Buffay – Lisa Kudrow

Cresciuta in strada, orfana, ha una gemella, Ursula, con cui ha pessimi rapporti. New age, vegeteriana, spirituale, emotiva, mai banale, sopra le righe ed irrazionale. E’una massaggiatrice, ma anche una musicista. Battuta cult: la canzone Gatto Rognoso!

L’attrice aveva 31 anni, oggi ne ha 57.

Joey Tribbiani – Matt Le Blanc

Origini italiane e il sogno di diventare un grande attore. Semplice ed ingenuo, Joey è un bambinone dai buoni sentimenti, goloso, bisognoso di affetto e iper protettivo con chi ama. E’ anche il playboy del gruppo ed è il coinquilino di Chandler. Battuta cult ‘How you doin’

L’attore aveva 27 anni, oggi ne ha 53.

Chandler Bing – Matthew Perry

Il tormentone di quasi tutta la serie è che nessuno sappia che lavoro faccia – l’analista contabile – tanto che finirà per cambiarlo. Sarcastico, bloccato emotivamente, incapace con le donne, risponde sempre con una battuta per non doversi misurare con la realtà. Ma ci arriverà a farlo. Battuta cult: praticamente tutte!

Agli esordi aveva 25 anni, oggi ne ha 51.

Ross Geller – David Schwimmer

Paleontologo, o come disse Joey in una mitica battuta: ‘occupazione? dinosauri’, innamorato da sempre di Rachel, razionale, misurato eppure faranno collezione di divorzi. Battuta cult: we were on a break!

Quando ha iniziato aveva 28 anni, oggi na ha 54.

Jennifer Aniston poco più di un anno fa inaugura il suo account instagram con una foto che ritrae tutti gli attori di Friends insieme. Una reunion casalinga che ha fatto il pieno di like: 16 milioni!

Gli altri personaggi della serie

In Friends sono passati in 10 anni decine di guest star alcune che sono state una comparsa di una sola puntata altre che sono rimaste più a lungo. Come Tom Selleck, il Richard fidanzato di Monica, o Bruce Willis, padre della giovane fidanzata di Ross e poi flirt di Rachel. O Rees Whiterspoon che ha interpratato una delle sorelle di Rachel. E poi ancora Brad Pitt, Danny De Vito, Wyona Ryder, Sean Penn.

Fra i tanti ci sono alcuni attori che sono stati importanti per le storie e per la serie. Ecco i più importanti fra questi come sono diventati oggi.

Oltre ai sei attori protagonisti ci sono:

Mike, il marito di Phoebe interpretato da Paul Rudd

Janice, l’ex fidanzata di Chandler, quella dell’iconico ‘Oh my God’ interpretata da Maggie Wheeler

Gunther, il barista del Central Perk innamorato di Rachel, interpratato da James Michael Tyler

Frank, il fratellastro di Phoebe, interprato da Giovanni Ribisi

David, the scientist guy, fidanzato di Phoebe interpretato da Hank Azaria

E poi i bambini

Ben, il figlio di Ross e della sua prima moglie interpretato da Cole Sprouse

Emma, la figlia di Rachel e Ross interpretata da due gemelle Cali e Noelle Sheldon

Perché Friends piace sempre

Friends è un successo che non conosce flessioni. Tant’è vero che Netflix lo ha da pochi giorni confermato nel suo catalogo. I motivi di questo successo sono da ricercare nel divertimento che suscita e nel permettere l’immedesimazione.

Friends ha anticipato i tempi. In quegli anni – e perfino tuttora – non era facile vedere sullo schermo un transessuale – il padre di Chandler – una coppia lesbica sposata e che ha un figlio – l’ex moglie di Ross o addirittura parlare e accettare la maternità surrogata – Phoebe.

La forza di questa serie tv – l’ultima puntata dell’ultima stagione fu seguita da ben 52 milioni di persone! – è permettere a tutti di riconoscersi. I personaggi sono tridimensionali, ricchi di sfaccettature, ma ben caratterizzati. Gli attori che per 10 anni hanno vestito i loro panni sono stati perfetti.

E tutti noi ci siamo rivisti almeno una volta nella pulizia maniacale di Monica, nella semplicità di Joey, nel sarcasmo di Chandler, nella pedanteria di Ross, nella gioia di Phoebe e negli errori di Rachel. E cosa più importante ci ha permesso di ridere di tutto ciò e quindi di noi stessi.

