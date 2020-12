come-sostituire-la-batteria-dell’auto:-la-guida-definitiva

Non è certo un mistero che un periodo prolungato di fermo possa comportare dei problemi alla batteria della propria automobile. Durante il recente lockdown in molti (forse anche voi!) avranno sperimentato l’imprevisto: macchina in garage per alcuni mesi, poi nel momento in cui ci si appresta a rimettersi al volante, l’auto non va in moto perché la batteria si è scaricata o addirittura rovinata.

Come fare a quel punto? Sostituire la batteria dell’automobile, per la maggior parte delle persone, è impossibile da fare in modo autonomo. E comunque la sola idea di provare a farlo, è difficilmente contemplabile. Quindi si alza il telefono, si chiama l’elettrauto di fiducia e si spendono più soldi di quanti si potrebbe fare dedicandosi al “fai da te”. C’è da valutare anche un secondo aspetto: le batterie per auto nel periodo invernale si scaricano più facilmente.

E se vi dicessimo che per sostituire la batteria esausta dell’auto non serve una laurea e tutti possono farlo? Basta sapere come farlo: per quello ci siamo noi. Per prima cosa, però, il consiglio è quello di acquistare online la vostra batteria di ricambio: su eBay.it, marketplace leader per vendite e acquisti, è possibile trovarne una gamma molto vasta. Vi basta acquistare con pochi click, poi riceverete il vostro prodotto direttamente a casa vostra.

Naturalmente c’è batteria e batteria, dovrete scegliere quella giusta: sarà sufficiente guardare nel libretto della vostra auto per conoscere l’amperaggio e la riserva di capacità. Non potete acquistare la vostra batteria seguendo il caso! Quindi procedete così:

consultate il libretto della vostra auto per capire quale batteria scegliere

in alternativa, potete trovare tutte le informazioni che vi servono sull’esterno della vostra batteria esausta

controllate l’ amperaggio (Ah): le più diffuse sono le batterie da 60 Ah

(Ah): le più diffuse sono le batterie da 60 Ah controllate la riserva di capacità (RC)

(RC) prendete la dimensione del vano batteria: non tutte hanno la stessa grandezza, il rischio è di acquistarla troppo grande o troppo piccola

Una volta fatto il vostro acquisto siete pronti per sostituire la batteria della vostra macchina, ecco come dovete fare.

Come sostituire la batteria dell’automobile