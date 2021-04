come-sta-l’ambiente-dopo-un-anno-di-pandemia

In occasione della Giornata mondiale della Terra 2021, una riflessione sullo stato di salute dell’ambiente e sulle sfide per la sua tutela

Marzo 2020. Con un terzo della popolazione mondiale confinata in casa, a Milano (città più inquinata d’Europa nel 2008 e stabilmente ai primi posti della classifica) era possibile vedere le papere per strada dalle parti dell’iconica Fondazione Prada, a venti minuti dal centro. A Venezia l’acqua del Canal Grande aveva perso l’aspetto torbido e a riva era quasi trasparente. Merito dello stop a turismo mordi e fuggi e navi da crociera. In quei primi mesi pare che il livello di rumore sia calato tra il 35% e il 68%, a seconda delle aree del mondo. Gli esperti ammonivano: non durerà. Ma la prima ondata, quella in cui le restrizioni sono state più severe, ha mostrato qualcosa di inaspettato ai più.

“Possiamo considerare questa pandemia come uno dei più grandi esperimenti che l’umanità abbia mai fatto su sé stessa – afferma a Wired Riccardo Valentini, professore all’Università della Tuscia e vincitore del premio Nobel per la Pace 2007, guadagnato come membro del board dell’Intergovernmental Panel on Climate Change -. Abbiamo visto cosa può succedere se allentiamo la morsa dell’uomo sulle risorse del pianeta bloccando le emissioni di gas serra e la pressione antropica. E che, quando l’uomo allenta la presa, la natura è capace di riappropriarsi degli spazi”.

Una visione condivisa da Francesca Santoro, program specialist dell’Unesco ideatrice e coordinatrice global del Decennio del mare, iniziativa delle Nazioni unite per sensibilizzare sul tema della difesa degli oceani. “Quello che è stato dimostrato chiaramente è che la natura e il mare hanno recuperato in maniera velocissima. Gli effetti del lockdown sono stati rapidi. Vivo a Venezia, dove sono ricomparse specie di pesci che non si vedevano da tempo: in laguna sono stati persino avvistati i delfini. Chiaramente, vale anche il discorso inverso: basta poco – ammonisce – per tornare ai livelli di prima”.

Anche il cloud inquina

I primi mesi di lockdown e il rallentamento dei ritmi di produzione hanno generato molte aspettative nelle società industriali. La ripresa delle attività le ha gelate. Che cosa è rimasto a un anno di distanza? Una domanda urgente in occasione della Giornata mondiale della Terra. Primo: abbiamo capito che il nemico può essere molto più sottile di fabbriche, automobili e aerei.

Covid-19 ha insegnato al grande pubblico qualcosa che agli esperti era già chiaro: il cloud e il web in generale inquinano. Parecchio. E sebbene sembri che una società che utilizza il telelavoro su larga scala sia comunque preferibile, dal punto di vista ambientale, la transizione digitale non è a costo zero. Le server farm necessarie a far funzionare la “nuvola” sono idrovore energetiche: i processori e gli impianti di raffreddamento consumano.

Colpa del lavoro da remoto, ma non solo. Quello che conta davvero è l’utilizzo ricreativo della rete, dalle videocall, schizzate alle stelle, alle scorpacciate di serie tv e al gaming “pesante”. Si stima che nel corso della pandemia il traffico web sia aumentato con picchi fino al 40%, più della metà per video streaming come Netflix e Amazon Prime. Per capire l’ordine di grandezza , alcune ricerche stimano che il 4% della CO 2 emessa globalmente sia dovuto al web (tutta l’aviazione assomma al 2,5%, secondo The Shift Project).

La qualità estrema dei video trasmessi si paga in termini di impatto ambientale. “A livello globale, in media, ogni gigabyte trasferito consuma 0,06 kilowattora pari, in Italia, ad una emissione di 21,3 grammi di CO 2 in atmosfera” spiegava l’anno scorso a Wired Paolo Viganò, carbon e csr manager di Rete Clima (ente del terzo settore). È stato calcolato da Ademe, l’agenzia francese per l’ambiente e la gestione dell’energia, che bastano otto mail per produrre tanta CO 2 come un’auto che viaggia per un chilometro.

Effetto trascinamento

Antonio Brunori, segretario generale del Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale Italia, raffredda gli ottimismi. “L’overshoot day, il giorno in cui esauriamo le risorse del pianeta, è arretrato di un paio di settimane nel 2020 – argomenta –. È come se fossimo tornati indietro di qualche anno. Ma in realtà, al di là del calo degli inquinanti a brevissimo termine, bisogna considerare un ‘effetto trascinamento’: l’impatto dell’anidride carbonica non si annulla in tre mesi (come invece accade per le polveri sottili, che cadono al suolo in pochi giorni, ndr)”.

“Quello che è cambiato, ed è evidente – prosegue Brunori – è la sensibilità di alcuni cittadini nei confronti del verde urbano di prossimità, quello vicino casa. Si è alzato il livello di consapevolezza del ruolo della natura nella vita delle persone, e la gente guarda alla copertura arborea con un occhio totalmente diverso rispetto al passato. Ce ne accorgiamo dalle interazioni con il pubblico sui nostri social. C’è anche un’attenzione nuova alle funzioni turistico-ricreative del verde fuori città: il numero di persone che hanno iniziato attività tipo trekking e camminate è aumentato. C’è più verde anche nelle politiche pubbliche e aziendali: ma spesso si parla di piantare alberi come se fosse la panacea, mentre il problema vero è gestirli”.

Brunori chiude con una constatazione sull’ortodossia ambientalista difficile da metabolizzare in un’epoca di slogan e video virali: “Purtroppo ci sono anche aspetti negativi di quest’attenzione: la focalizzazione pubblica ha portato a un aumento delle proteste contro il taglio degli alberi. Che in generale, intendiamoci, sono un bene. Ma ci sono situazioni in cui l’eradicazione si rende necessaria per tutelare l’ecosistema. Come quello della cocciniglia tartaruga, un parassita che succhia la linfa delle piante e la uccide. Era a Napoli, adesso è arrivata a Roma. In questo caso l’intervento deve essere radicale: ma sono fioccate le proteste dei comitati”.

Cosa resterà della pandemia a livello ambientale

Nonostante tutto, anche città-camera a gas come Singapore, Pechino e Bangkok hanno registrato miglioramenti in termini di Pm 2.5 secondo il rapporto sulla qualità dell’aria 2020 di Iqair, azienda che si occupa di sistemi filtranti (qui la mappa, aggiornata in tempo reale).

L’84% di tutti i paesi monitorati ha osservato miglioramenti nella qualità dell’aria, in buona parte dovuti – scrive la società – alle politiche restrittive anti Covid-19. Ma non è bastato a ottenere il semaforo verde: solo 24 dei 106 paesi monitorati hanno rispettato le linee guida annuali dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il Pm 2.5.

In California, Sudamerica, Siberia e Australia incendi e tempeste di sabbia dovute al cambiamento climatico hanno mantenuto l’inquinamento a livelli alti. Come la città di Hotan, Cina nordoccidentale: la più inquinata del mondo proprio a causa delle tempeste di sabbia., un esempio dell’effetto trascinamento citato da Brunori. L’eredità del 2020 insomma, secondo Santoro, “è più simbolica che fattuale. Si è dimostrato che si può fare, che cercando di controllare le nostre attività e di vivere in maniera più sostenibile, gli effetti sull’ambiente ci sono”.