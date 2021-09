come-togliere-lo-slime-dai-vestiti-e-dai-tessuti:-il-trucco-semplicissimo-che-nessuno-conosce

Come togliere lo slime dai vestiti: il rimedio semplicissimo e super efficace, in questo modo risolverete per sempre il problema! Lo slime è una particolare pasta malleabile, leggermente viscida e appiccicosa, diventato ormai il gioco preferito di bimbi e adolescenti. Nonostante sia nato diversi anni fa, intorno agli anni Ottanta, è tornato in voga negli ultimi tempi, diventando un passatempo davvero amatissimo dai più giovani, che si divertono a giocarci e a modellarlo con le mani, usandolo anche tavolta da anti-stress.

L’unico aspetto decisamente negativo dell’utilizzo dello slime sta nel fatto che quando quest’ultimo finisce sui tessuti o sui vestiti diventa difficilissimo da rimuovere. Si attacca, infatti, quasi come un chewing-gum ed è quasi impossibile rimuoverlo, tanto che diverse volte capita di dover buttare via gli abiti dopo che lo slime li ha ‘intaccati’. Come fare, allora, per evitare questo e ripulire per bene i vestiti sporchi di slime? Qualche rimedio c’è, ma uno in particolare è davvero super efficace: ecco di cosa si tratta, è semplicissimo!

Come togliere lo slime dai vestiti: il metodo semplice e super efficace che lo farà scomparire del tutto

Lo slime è un gioco divertente e rilassante per grandi e piccoli, ma ha un grandissimo problema: è difficile da rimuovere quando finisce sui vestiti e sui tessuti in generale. Come fare, allora, per evitare di dover buttare via gli abiti sporchi di slime?

Purtroppo spesso non basta semplicemente lavare i vestiti macchiati, perché lo slime, soprattutto se non viene tolto subito, si attacca come una gomma da masticare ed è quasi impossibile poi rimuoverlo. Un metodo molto efficace, però, può essere quello di utilizzare l’aceto bianco, passandolo direttamente sulle macchie e lasciandolo agire qualche minuto, per poi toglierlo con l’acqua calda.

Ma il rimedio più efficace in assoluto, al quale magari non avete mai pensato, è quello di ‘attaccare’ lo slime con il freddo, ovvero mettendo gli indumenti sporchi nel congelatore per qualche ora, prima di lavarli. IN questo modo lo slime si toglierà facilmente e risolverete per sempre il problema!

Ti sono stati utili questi consigli? condividi l’articolo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Come togliere lo slime dai vestiti e dai tessuti: il trucco semplicissimo che nessuno conosce proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.