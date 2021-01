Rimozione contenuti da Google: Non è facile rimuovere i risultati di ricerca da Google. In effetti, ci sono solo pochi casi in cui è possibile. Nella maggior parte dei casi, il modo migliore per rimuovere le informazioni negative è riposizionarle nei risultati di ricerca di Google dove le persone non le troveranno.

Affidati a degli esperti del settore, con Privacy Garantita potrai beneficiare del regolamento Europeo GDPR Diritto all’oblio che dichiara: “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale.” e finalmente potrai tirare un sospiro di sollievo.

Oltre alla reputazione, le informazioni personali trapelate come le password aziendali possono rappresentare un serio rischio per la sicurezza della tua persona o azienda. Queste informazioni sono inserite all’interno di siti internet i quali, a loro volta, vengono resi accessibili dai motori di ricerca come Google. Così, succede che il bisogno di eliminare da Google il proprio nome diventi impellente. L’attività di cancellazione del proprio nome dai risultati di ricerca Google prevede l’individuazione dei link alle pagine web indesiderate inserite nei risultati di ricerca Google. Possiamo quindi rimuovere tutti i tipi di contenuti negativi che vanno da link, a giornali, post di forum, tweet, post di Facebook a siti Web, immagini e video. Abbiamo ripristinato con successo la reputazione online di piccole imprese, grandi imprese, politici e persino celebrità.

Cosa possiamo fare per eliminare una notizia?

Il nostro servizio di gestione della reputazione ti aiuterà a gestire il tuo profilo online

Possiamo rimuovere o sopprimere informazioni negative, o lesive su di te o sulla tua azienda dai principali motori di risultati di ricerca di Internet. Possiamo inoltrare una richiesta legale al motore di ricerca indicato per rimuovere del tutto i link dannosi. I nostri servizi di gestione della reputazione sono progettati per aiutare in tutti i casi, che si tratti di una grande azienda o di un individuo.

Il nostro obiettivo è trasformare il giudizio del pubblico a tuo favore.

Per maggiori informazioni contattaci.

Non è facile rimuovere i risultati di ricerca da Google. In effetti, ci sono solo pochi casi in cui è possibile. Nella maggior parte dei casi, il modo migliore per rimuovere le informazioni negative è riposizionarle nei risultati di ricerca di Google dove le persone non le troveranno.

Affidati a degli esperti del settore, con Privacy Garantita potrai beneficiare del regolamento Europeo GDPR Diritto all’oblio che dichiara: “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale.” e finalmente potrai tirare un sospiro di sollievo.

Oltre alla reputazione, le informazioni personali trapelate come le password aziendali possono rappresentare un serio rischio per la sicurezza della tua persona o azienda. Queste informazioni sono inserite all’interno di siti internet i quali, a loro volta, vengono resi accessibili dai motori di ricerca come Google. Così, succede che il bisogno di eliminare da Google il proprio nome diventi impellente. L’attività di cancellazione del proprio nome dai risultati di ricerca Google prevede l’individuazione dei link alle pagine web indesiderate inserite nei risultati di ricerca Google. Possiamo quindi rimuovere tutti i tipi di contenuti negativi che vanno da link, a giornali, post di forum, tweet, post di Facebook a siti Web, immagini e video. Abbiamo ripristinato con successo la reputazione online di piccole imprese, grandi imprese, politici e persino celebrità.



Cosa possiamo fare per eliminare una notizia?

Il nostro servizio di gestione della reputazione ti aiuterà a gestire il tuo profilo online

Possiamo rimuovere o sopprimere informazioni negative, o lesive su di te o sulla tua azienda dai principali motori di risultati di ricerca di Internet. Possiamo inoltrare una richiesta legale al motore di ricerca indicato per rimuovere del tutto i link dannosi. I nostri servizi di gestione della reputazione sono progettati per aiutare in tutti i casi, che si tratti di una grande azienda o di un individuo.

Il nostro obiettivo è trasformare il giudizio del pubblico a tuo favore.

Per maggiori informazioni contattaci.