come-trasformarti-in-un-quadro-del-rinascimento-su-tiktok

Una delle tendenze più recenti su TikTok è quella di mostrarsi ritratti all’interno di un vero e proprio un dipinto in stile rinascimentale, all’interno di clip che in una rapida transizione trasformano i protagonisti in quadri antichi. La maggior parte degli utenti della piattaforma di condivisione cinese non ha certo a disposizione un ritrattista disposto a immortalarne le pose, eppure i video sul tema si stanno moltiplicando a dismisura provocando l’invidia di chi ancora non ha capito il trucco. Fortunatamente ottenere lo stesso risultato non è particolarmente difficile: basta utilizzare due app per l’elaborazione delle immagini e dei video e un effetto già disponibile all’interno di TikTok.

Catturare il video originale

L’effetto in questione è Distorsione del tempo, o Time warp scan, e il primo passo è proprio quello di girare un video mantenendosi in posa fino a quando la linea blu che definisce il limite di demarcazione dell’effetto non completa la sua discesa dall’alto verso il basso. Il video risultante va poi salvato sul telefono e portato fino in fondo: occorre infatti catturare una schermata dell’ultimo fotogramma che servirà poi per creare il dipinto in stile rinascimentale.

Creare il dipinto

La foto va poi caricata all’interno di Picsart, un’app per Android e iOS che permette di effettuare modifiche in modo abbastanza rapido e intuitivo, ma anche di applicare filtri che rendono l’immagini simile a un dipinto. Nell’app occorre innanzitutto scontornare la propria immagine per separarla dallo sfondo e aggiungerne eventualmente uno a tema rinascimentale, come ad esempio un vero e proprio dipinto. Successivamente è possibile applicare adesivi dello stesso tenore, e infine utilizzare filtri ed regolazioni (come ad esempio l’effetto Pastel) per dare all’immagine un effetto dipinto.

Fondere video e dipinto

Dopo aver esportato il quadro così ricreato, occorre fonderlo con il video girato inizialmente, per fare in modo che l’immagine compaia in corrispondenza con la linea orizzontale discendente tracciata dall’effetto Distorsione del tempo. Per farlo occorre usare Videoleap o un’altra app di editing video dalle funzionalità simili: si posiziona il livello della foto sopra a quello del video e si utilizza una maschera lineare per mostrare gradualmente l’immagine modificata al posto del video, avendo cura di spostare il margine orizzontale della maschera in modo da farlo combaciare con l’andamento della linea dell’effetto nel video registrato da TikTok.