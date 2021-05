Come trovare online i migliori luxometri per misurare l’intensità luminosa

Esistono tantissimi strumenti realizzati per misurare le più disparate grandezze: alcuni sono conosciuti da tutti, mentre altri sono noti per lo più agli addetti ai lavori. I luxometri, spesso chiamati anche esposimetri, hanno il compito di misurare l’illuminamento. Si ricorre al loro utilizzo nel campo della fotografia, ma anche in altri diversi contesti lavorativi.

Ad esempio si utilizza il luxmetro nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici, in modo da poter controllare se negli ambienti c’è un’adeguata presenza di luce. Solo in questo modo è possibile garantire ai lavoratori o ai frequentatori di quegli ambienti un’illuminazione perfetta, non troppo forte e neanche troppo debole. I migliori strumenti di questo tipo si possono trovare anche online.

Dove trovare i migliori misuratori dell’illuminamento online

Come si può notare navigando nella sezione del catalogo di RS Components dedicata agli strumenti di misura, i modelli di luxmetro disponibili oggi sul mercato sono davvero tanti. Gli esposimetri si differenziano tra loro per diverse caratteristiche, ma nella maggior parte dei casi sono caratterizzati dalla presenza di due componenti.

Il luxmetro della gamma di Rs Components, oltre ad essere costituito da un corpo fisso, vede anche una parte mobile, al cui interno è presente un sensore. La misurazione dell’illuminamento avviene tramite il cosiddetto effetto fotoelettrico: il sensore reagisce all’energia luminosa generando una corrente elettrica che viene poi rilevata da un galvanometro che traduce il segnale in lux (l’unità di misura per l’illuminamento).

Nel corso degli anni il luxmetro si è evoluto: i vecchi modelli analogici, in cui il valore misurato viene mostrato da un ago che si muove lungo una scala graduata, sono stati affiancati e poi rimpiazzati dai più moderni modelli digitali. Oltre a permettere una lettura più semplice dei valori, che vengono mostrati su un display, gli esposimetri digitali possono avere altre funzionalità.

Come scegliere il luxmetro: i fattori da considerare

Quando si decide di comprare un luxmetro è necessario tenere conto di diverse cose. Per fortuna, grazie ai filtri di ricerca è possibile indicare le caratteristiche desiderate. In tal modo si può individuare con pochi clic l’articolo più adatto alle proprie necessità tra quelli presenti nel vasto catalogo online di RS Components, azienda leader nella fornitura di componenti industriali ed elettroniche.

I fattori da considerare nella scelta di un esposimetro sono diversi. È importante conoscere i livelli luminosi minimo e massimo supportati, il tipo di sensore, la risoluzione e la precisione. A seconda dei luoghi e delle situazioni in cui lo strumento dovrà essere usato è giusto valutare con attenzione anche le sue dimensioni, il peso e le caratteristiche della batteria (tipologia, capienza e durata).

Come detto, i luxometri digitali possono avere svariate funzioni, quindi è importante verificare quali sono quelle di cui non si può fare a meno. Ci sono i modelli che hanno la funzione di arresto automatico e quelli che invece hanno solo l’arresto manuale, quelli che permettono di salvare i dati rilevati, quelli dotati di interfaccia USB per essere collegati ad altri dispositivi e così via.

Campi di applicazione dei luxometri

A seconda dell’uso, quindi, si può optare per modelli più semplici, più economici ma che si limitano a controlli basilari dell’intensità della luce; oppure per modelli più sofisticati ed avanzati, dotati di maggiori funzionalità. I possibili campi di applicazione del luxmetro sono numerosi. Viene utilizzato sui set cinematografici dai direttori della fotografia e dai fotografi professionisti, in modo da ottenere un’esposizione perfetta.

Viene impiegato anche nei cantieri edili, nelle scuole, nei centri commerciali ed in tutti i contesti lavorativi e non in cui è necessaria un’illuminazione adeguata e stabile. Il luxmetro è importantissimo anche in ambito medico, in modo da garantire la luce giusta all’interno di sale operatorie, laboratori, studi dentistici e così via.

https://www.adhocnews.it/

www.facebook.com/adhocnewsitalia

www.youtube.com/adhoc

Tweet di ‎@adhoc_news

SEGUICI SU GOOGLE NEWS: NEWS.GOOGLE.IT