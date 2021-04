In questo articolo vediamo insieme come usare l’aglio come antiparassitario per le piante. L’aglio, oltre ad essere un ingrediente alla base di mille ricette, è un potente antiparassitario che ci aiuta a tenere lontano gli afidi e i pidocchi delle piante. La primavera è arrivata le piante si risvegliano dal loro riposo invernale ma le temperature più miti favoriscono anche l’arrivo degli insetti. L’aglio ci viene in aiuto sia come prevenzione, sia per rimediare a piccole infestazioni. Prima di procedere con l’utilizzo di pesticidi specifici possiamo provare sulle nostre piante una terapia a base d’aglio. Vediamo subito come fare.

I PARASSITI CHE ODIANO L’AGLIO

L’odore dell’aglio non è gradevole, questo lo sappiano noi, chi ci sta intorno e anche i parassiti! Che siano gialli, verdi, grigi o neri, gli afidi non sopportano l’odore dell’aglio! Il suo caratteristico odore viene da una sostanza contenuta nel bulbo, l’allicina, che è un composto dello zolfo. Lo stesso effetto repellente si ha contro il ragnetto rosso che spesso causa l’ingiallimento delle foglie delle nostre piante. L’allicina tiene lontano anche i bruchi delle farfalle notturne che sono ghiotte di foglie. Come se non bastasse l’allicina è un potente funghicida efficace perfino contro la peronospora.

UNO SPICCHIO D’AGLIO PER LE PIANTE

Il primo metodo che vi propongo è quello più semplice e intuitivo, ovvero interrare uno spicchio d’aglio in ogni vaso. L’aglio va messo a metà strada tra il fusto della pianta e il bordo del vaso e va cambiato una volta al mese. Se abbiamo vasi molto grandi possiamo aumentare la dose e metterne due spicchi. L’unica accortezza è di non innaffiare lì dove abbiamo messo i bulbi …altrimenti ci ritroveremo con una piantina d’aglio! Questo metodo lo consiglio solo come prevenzione, purtroppo non è efficace per delle infestazioni già in corso.

MACERATO A BASE D’AGLIO

Cosa fare quando i parassiti abitano già le nostre piante? Possiamo preparare un antiparassitario liquido a base d’aglio. La prima ricetta che vi suggerisco è adatta per le piante da fiore: sbucciamo gli spicchi di un’ intera testa d’aglio e facciamoli bollire in mezzo litro d’acqua finché non diventano molto teneri. Filtriamo il composto, facciamolo raffreddare, quindi mettiamolo in uno spruzzino e nebulizziamolo sulle piante evitando però di bagnare i fiori. Ripetiamo il trattamento a giorni alterni fino a quando i parassiti non saranno andati via.

Per le piante da orto e quelle aromatiche la ricetta è un po’ diversa. Tritiamo finemente 5 grossi spicchi d’aglio e mettiamoli in infusione in un litro di acqua fredda. Lasciamo riposare tutto per un giorno quindi filtriamo e vaporizziamo sulle piante da trattare. Anche in questo caso ripetiamo il trattamento a giorni alterni fino a quando gli afidi non saranno andati via. Come conservare questi antiparassitari fatti in casa? In frigo si mantengono per circa una settimana, altrimenti possiamo congelarli e scongelarli all’occorrenza. Questi repellenti a base d’aglio sono da considerarsi come un primo soccorso che forniamo alle nostre piante; se dopo qualche giorno non vediamo risultati soddisfacenti, vi consiglio di rivolgervi ad un vivaista e farvi consigliare un prodotto specifico. Fatemi sapere se questo articolo su come usare l’aglio come antiparassitario per le piante vi è piaciuto e se avete altri suggerimenti da darmi scrivetemeli nei commenti.