come-usare-le-cipolle-in-base-al-tuo-segno-zodiacale

Scopri come usare al meglio le cipolle in cucina in base al tuo segno zodiacale. Il consiglio delle stelle per te.

Le cipolle sono tra gli ingredienti più usati in cucina e tra quelli che spesso si fa fatica ad inserire in piatti nuovi. Eppure la loro presenza può cambiare la riuscita di un piatto rendendolo più goloso che mai.

E visto che sono anche tra le verdure di stagione del mese di Luglio, dopo aver visto qual è la pizza fit più adatta ad ogni segno zodiacale, oggi scopriremo dodici modi di usare le cipolle in cucina, abbinandone ognuno ad un segno dello zodiaco. Pronte a sperimentare qualcosa di nuovo?

Come usare le cipolle in cucina. Te lo svelano le stelle

Ariete – Le cipolle in agrodolce

Un modo semplice e sano per gustare le cipolle? In agrodolce. In questo modo darai vita ad una ricetta leggera e gustosa e che pertanto ti piacerà preparare e, ovviamente, gustare. Ottime da inserire in piatti di diverso tipo, rappresentano quel qualcosa di estemporaneo che ti piace aver sempre a portata di mano. Un piatto che amerai in ogni momento e che ogni tanto ti piacerà gustare anche come spuntino su una fetta di pane tostato.

Toro – Lo sformato di patate e cipolle

Un piatto che adorerai cucinare sempre? Uno sformato a base di patate e cipolle. Semplice da preparare, sarà sicuramente un modo per intrattenere i tuoi cari a tavola con qualcosa di diverso e che amerai gustare. Un modo simpatico e diverso per sfruttare il sapore particolare delle cipolle e quello delle patate che insieme creano da sempre una combo più che piacevole e tutta da gustare.

Gemelli – La salsa di cipolle

Per la stagione estiva, le cipolle si prestano molto bene anche per dar vita ad una salsa speciale. Salsa che potrai sfruttare per diverse preparazione. Che si tratti di usarla come condimento, di spalmarla sul pane o di accompagnarla a focacce o salumi, sarà sempre una scelta più che piacevole che ti rallegrerà e porterà al contempo allegria a tavola. Ottima sia quando sei sola che quando hai voglia di presentare qualcosa di diverso ai tuoi amici.

Cancro – Le cipolle al forno gratinate

Quando hai voglia di qualcosa di buono che accompagni egregiamente ciò che stai mangiando, un buon piatto da scegliere è quello a base di cipolle al forno gratinate con il formaggio che più ti piace. Un piatto che ti farà tornare bambina e che ti cullerà in un abbraccio. Ottimo sia per accompagnare un secondo che da usare come antipasto insieme ad altre verdure tutte da gustare.

Leone – La torta salata con cipolle

Cosa c’è di meglio di una bella torta salata a base di cipolle ed altre verdure? Si tratta di un piatto che ti piacerà preparare per i tuoi ospiti e che ti aiuterà di volta in volta a farti notare e a riscuotere i giusti consensi. Una scelta che farai sempre con piacere e che ti consentirà di divertirti tra i fornelli e di gustare qualcosa di buono. Qualcosa che amerai preparare anche nelle giornate più calde. Dopotutto si tratta di un piatto che può essere gustato anche freddo.

Vergine – Le cipolle stufate

Per te che ami restare sempre sul classico, una buona scelta è quella delle cipolle stufate. Un buon modo per non allontanarti dalla cucina che conosci e per preparare al contempo qualcosa di estremamente semplice ma sempre in grado di farsi notare. Ottime come contorno, si sposano bene con ogni piatto risultando al contempo sia gustose che leggere. Esattamente ciò di cui hai bisogno durante la stagione estiva.

Bilancia – La vellutata di cipolle

Tu ami da sempre tutto ciò che sia bello oltre che buono. Per questo motivo le cipolle si rivelano al meglio sotto forma di vellutata. Sia da sole che in sinergia con altri ingredienti come le patate o la zucca, rappresenteranno un buon modo per fare cucina. La vellutata sarà infatti piacevole da preparare e da gustare. E ti donerà al contempo il modo di offrire qualcosa di bello e goloso alle persone che ami. Il tutto per un risultato che adorerai.

Scorpione – La focaccia con patate e cipolle

Quando si parla di cipolle, la scelta migliore per te è quella di inserirle nei panificati. In questo modo il loro sapore acquista maggior spessore esaltando al contempo quello dei cibi ai quali si affiancano. E cosa c’è meglio, in tal senso, di una focaccia con patate e cipolle? Gustarla di piacerà almeno quanto prepararla. E il risultato finale sarà così piacevole da spingerti a condividerla anche in famiglia.

Sagittario – La pasta con cipolle

Che a te piaccia la cucina semplice è ormai risaputo. Ed in tal senso la scelta migliore è quella che punta su un bel piatto di pasta con le cipolle. Un modo per gustare questi ortaggi di stagione assaporandone tutto il sapore. E tutto senza trascorrere troppo tempo in cucina. Si tratta di un piatto davvero semplice ma che proprio per questo ti rappresenta, rendendo le tue giornate più piacevoli.

Capricorno – Le cipolle al forno con besciamella

Quando si parla di cipolle, la cosa che desideri di più è quella di creare un piatto che sia completo e al contempo goloso. Cosa c’è di meglio quindi delle cipolle al forno con besciamella? Prepararle sarà più semplice di quanto non suggerisca il risultato finale. E ciò ti aiuterà a far bella figura e a godere al meglio di un piatto che, prima di tutto, amerai gustare. Ottimo soprattuto quando hai ospiti a cena con i quali desideri farti bella.

Acquario – Le cipolle alla pizzaiola

Vuoi un piatto semplice e che sia al contempo un grande classico? Allora punta tutto su delle cipolle alla pizzaiola. Un modo più che goloso per mangiare questi ortaggi senza sbatterti troppo in cucina. Inoltre potrai sempre tenerle a portata di mano, aggiungendo maggior valore a questo piatto. Piatto che ti piacerà gustare sia da sola che in compagnia e che per questo potrebbe diventare uno dei tuoi preferiti.

Pesci – La frittata di cipolle

Un buon modo per gustare le cipolle? In una bella frittata. Un piatto semplicissimo ma ricco di gusto e che per questo amerai più di tanti altri. Ottimo sia caldo che freddo renderà più piacevole la tua estate, consentendoti di godere di un piatto del quale non ti stancherai mai e che per questo desidererai condividere anche con le persone che ami.

Trovare un modo per usare le cipolle in cucina è sempre utile e piacevole. E da oggi, grazie a queste dodici idee, farlo sarà ancora più piacevole.

Ricordiamo che l’oroscopo è solo un modo divertente per giocare insieme e per trovare spinti nuovi basandosi anche sul proprio segno zodiacale.