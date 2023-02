Começa a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 no RS

Campanha oficial foi lançada em um evento em um lar de idosos em Canoas. Ato contou com a presença do governador, Eduardo Leite (PSDB), e da secretária de Saúde, Arita Bergmann. Porto Alegre e Viamão também iniciaram a imunização nesta terça-feira (14). RS inicia vacinação contra a Covid com doses bivalentes nesta terça

O governo do Rio Grande do Sul começou a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (14). A campanha oficial foi lançada em um evento em um lar de idosos em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O ato contou com a presença do governador Eduardo Leite (PSDB) e da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

Os primeiros públicos a serem imunizados são residentes e servidores de instituições de longa permanência. Depois, virão pessoas com 70 anos ou mais, pessoas com deficiência imunológica e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Em entrevista à RBS TV, a secretária Arita Bergmann afirmou que o RS recebeu do Ministério da Saúde um lote de cerca de 220 mil doses da vacina. Segundo ela, o quantitativo já foi distribuído aos municípios e será suficiente para vacinar o público da fase 1.

Para receber a dose bivalente, a pessoa deve ter concluído o esquema primário com a vacina monovalente, sendo uma dose da vacina Janssen ou duas das vacinas Pfizer, Coronavac ou Astrazeneca. O intervalo mínimo entre a segunda dose da vacina monovalente (esquema primário ou reforços) e a bivalente deve ser de quatro meses.

Pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as doses de reforço de vacinas bivalentes e que não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema de duas doses monovalentes incompletos deverão completar o esquema com as vacinas Covid-19 monovalentes.

Região Metropolitana

Em Porto Alegre, a prefeitura havia marcado o início da imunização para quarta (15), mas antecipou o início da campanha. O Asilo Padre Cacique, na Zona Sul, foi o primeiro local a receber as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Ao todo, 94 idosos foram imunizados no local. A dona Ana Maria Miguel, de 92 anos, foi uma das primeiras a receber a dose da vacina bivalente.

“Eu acho super importante. Eu sempre fui, desde menina, fã de vacina. Agora que eu tô um pouquinho com mais idade melhor ainda. Eu acho, porque a gente fica imune mesmo, não tem perigo de nada. As pessoas podem fazer, não vão sentir absolutamente nada e vão ficar contentes depois que fizerem”, diz a idosa.

Em Viamão, 886 moradores e funcionários de instituições de longa permanência começaram a se vacinar. Melita Noll, de 106 anos, foi a primeira a receber a vacina bivalente.

A previsão é de que ainda nesta semana serão imunizados, nos postos de saúde, pessoas com mais de 75 anos, indígenas e quilombolas. O município recebeu 3.744 doses.

