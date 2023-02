Começa a venda de ingressos para o Carnaval 2023 de Porto Alegre

Festa, que ocorre nos dias 3 e 4 de março, no Porto Seco, terá comercialização para os camarotes e frisas, além de 10 mil entradas gratuitas distribuídas para as arquibancadas. Rei Momo, Rainha e princesas do Carnaval de Porto Alegre

Começou nesta quarta-feira (8) a venda de ingressos para os setores pagos do Carnaval de Porto Alegre. A festa ocorre nos dias 3 e 4 de março, no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte.

O carnaval terá a volta dos camarotes de dois pisos, com capacidade de público de 2.475 pessoas nos camarotes e nas frisas. A comercialização será feita pela Opinião Produtora, através da plataforma Sympla.

Também haverá 10 mil entradas gratuitas para as arquibancadas, com limite de duas por CPF cadastrado. A disponibilização ocorrerá nas próximas semanas também pela Sympla.

A prefeitura informou que já deu início ao processo para contratar empresa que fará a construção das estruturas no Porto Seco. Um edital para locação e execução (montagem, desmontagem, inspeção e manutenção) de estruturas metálicas, estandes e PPCI do local será publicado no Diário Oficial nos próximos dias.

Avenida do Complexo Cultural do Porto Seco sendo preparada para o Carnaval de Porto Alegre

Recursos

Conforme o município, são R$ 1,7 milhão para a estrutura das arquibancadas, das frisas e dos camarotes; R$ 1 milhão para sonorização e iluminação; R$ 28,7 mil para banheiros químicos e R$ 66 mil para o Festival de Bronze, que será realizado na Restinga. A previsão é de que a montagem comece no dia 16 de fevereiro.

A prefeitura informou que destinou, via edital, R$ 2,2 milhões para as escolas realizarem o Carnaval 2023, em recursos do Fumproarte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, e de emendas parlamentares.

Corte

A corte do Carnaval 2023 de Porto Alegre foi escolhida em dezembro do ano passado.

O Rei Momo escolhido é Luiz Pablo Gawlinki, da escola de samba União da Vila do IAPI, tradicional agremiação da Zona Norte. Virgínia Rosa, da Filhos de Maria, escola de samba da Zona Leste, foi eleita Rainha do Carnaval. As princesas são Andriele Paré Brum, também da União da Vila do IAPI, e Bruna Campos, da Fidalgos e Aristocratas.

