Começa prazo de inscrição para o processo seletivo da UFT com notas do Enem de 2013 a 2022

São 1.238 vagas para candidatos que tenham feito o Enem em anos anteriores. Inscrições seguem até o dia 23 de fevereiro pela internet e não haverá cobrança de taxa de inscrição. Câmpus Palmas da Universidade Federal do Tocantins

UFT/Divulgação

A partir desta terça-feira (14) os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2013 e 2022 podem se inscrever no processo seletivo da Universidade Federal do Tocantins (UFT). São ofertadas 1.238 vagas distribuídas entre 49 cursos de graduação.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

As inscrições seguem abertas até o dia 23 de fevereiro pela internet. Os candidatos podem concorrer independente da participação ou inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Não haverá cobrança de taxa de inscrição para a seleção.

Caso o candidato tenha feito o Enem mais de uma vez, entre 2013 e 2022, deverá optar pela utilização da nota de apenas uma das edições. As inscrições devem ser feitas através do Sistema de Ingresso na Graduação (SIGRAD). Para acessar, clique aqui.

LEIA TAMBÉM

UFT lança vestibular com 766 vagas para 41 cursos de graduação

As vagas são distribuídas entre cinco campus da UFT e dois cursos da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT). O início das aulas está previsto para março.

O candidato será avaliado de acordo com o desempenho das notas da prova do exame escolhido no ato da inscrição no processo seletivo. A publicação do resultado final está prevista para o dia 2 de março.

Vestibular

Além deste processo seletivo, a UFT também está com o vestibular aberto com 766 vagas distribuídas em 41 cursos de graduação. As inscrições começam no próximo dia 17 de fevereiro e seguem até seis de março.

As inscrições custam R$ 140 e podem ser feitas no site da Comissão Permanente de Seleção (Copese).

Além da ampla concorrência, serão ofertadas vagas para indígenas, quilombolas e estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública. Confira o edital completo e o cronograma de seleção.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Ferla