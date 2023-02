Começa prazo de inscrição para o vestibular da UFT que oferece 766 vagas em 41 cursos

Inscrições custam R$ 140 e podem ser feitas no site da Comissão Permanente de Seleção (Copese). Prazo segue até 6 de março. Alunos durante prova de vestibular em 2016

Thiago Bastos/UFT

Começa nesta sexta-feira (17) e segue até o dia 6 de março o prazo de inscrição para o vestibular 2023/2 da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Serão 766 vagas distribuídas entre 41 cursos de graduação.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

As inscrições custam R$ 140 e podem ser feitas no site da Comissão Permanente de Seleção (Copese). Confira o edital completo e o cronograma de seleção.

As vagas são divididas entre cinco campus da UFT e dois da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT). Além da ampla concorrência, serão ofertadas vagas para indígenas, quilombolas e estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública.

LEIA TAMBÉM

UFT lança edital com 1.238 vagas para ingresso com a nota do Enem; inscrições começam no dia 14 de fevereiro

As provas serão aplicadas, presencialmente, no dia 30 de abril nas cidades onde a UFT e a UFNT têm campus, exceto para os candidatos ao curso de medicina que obrigatoriamente farão as provas em Palmas ou Araguaína.

A avaliação terá etapa única dividida em dois turnos. Veja as cidades:

Araguaína

Arraias

Gurupi

Miracema

Palmas

Porto Nacional

Tocantinópolis

O resultado final do vestibular está previsto para o dia 14 de junho.

Mais vagas

Além do vestibular tradicional, a UFT também está com edital aberto para ingresso de alunos pela nota do Exame Nacional do Ensino médio. Serão ofertadas 1.238 vagas distribuídas entre 49 cursos de graduação.

Podem concorrer às vagas os candidatos que tenham participado do Enem dos anos 2013 a 2022, independente de participação ou inscrição no processo seletivo do SiSU.

Caso o candidato tenha feito o Enem mais de uma vez, entre 2013 e 2022, deverá optar pela utilização da nota de apenas uma das edições.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo