Começa trabalho de retirada de tanques de combustível após vazamento em posto de Torres

Trabalhos devem durar cinco dias. Apenas depois disso, Fepam abrirá investigação para determinar responsabilidades pelo vazamento. Polícia Civil também investiga. Trabalhos para retirada de tanques de combustível começaram em Torres

Max Corrêa/RBS TV

Começaram, na manhã desta segunda-feira (27), os trabalhos para a retirada dos tanques de combustível de um posto de gasolina em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Os trabalhos estão sendo feitos depois de um vazamento que interditou ruas durante o fim de semana na cidade.

Os trabalhos devem durar cinco dias já que estão sendo retirados cinco tanques (três de gasolina, um de óleo diesel e um de gás) e uma camada do solo.

Com exceção de uma garagem que fica atrás do posto, nenhum local apresenta riscos. Na garagem, ainda há derramamentos de gasolina, que estão sendo controlados com mantas absorventes. A Avenida XV de novembro segue com o trânsito bloqueado. Na tarde desta segunda, nenhuma área residencial está com o acesso bloqueado.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) acompanha a obra, que está sendo feita por uma empresa privada contratada pelo posto de combustíveis. Prédios do entorno estão sendo monitorados. No último sábado (25), moradores de um dos edifícios próximos ao local precisaram sair de casa.

Apenas depois dos trabalhos que estão sendo realizadas nesta semana a Fepam deve abrir investigação para determinar as responsabilidades do vazamento. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

O vazamento

Um quarteirão inteiro da área central de Torres, entre as avenidas Júlio de Castilhos e XV de Novembro foi isolado na noite de sexta-feira (24), após moradores relatarem um cheiro muito forte de gás.

Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura de Torres trabalharam durante todo o fim de semana para identificar o vazamento. O comércio ficou fechado durante o sábado e moradores precisaram sair de casa.

Nota dos postos Ipiranga

A Ipiranga informa que desde às 22h da noite de sexta-feira (24), quando foi comunicada do incidente no posto situado na área central da cidade de Torres, vem prestando todo apoio e suporte necessários ao revendedor. A empresa segue colaborando com os órgãos competentes.

No domingo (26), equipe contratada pelo revendedor concluiu a limpeza dos tanques, bem como das caixas de drenagem das garagens de edifícios próximos. Também foi iniciada a obra no posto, para retirada dos equipamentos de armazenamento de combustíveis, seguindo todos os procedimentos de segurança. O trabalho prossegue nesta segunda-feira (27). Comércio e residências da região já foram liberados.

A Ipiranga reitera seu compromisso com os mais altos padrões de qualidade dos produtos fornecidos, saúde e segurança e respeito ao consumidor e às comunidades locais em que atua e esclarece que o posto em questão possuía licença de operação válida.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Ferla