Comediante Juliano Gaspar perde seguidores no Instagram e é criticado por fãs após ser acusado de agredir humorista Lea Maria

Marido foi acusado de agressão em apartamento em SP. Esposa alemã disse à polícia que ele apertou pescoço, puxou cabelo, cuspiu, deu tapas no rosto, a jogou no chão e deu socos e chutes. Homem investigado por violência doméstica, lesão e injúria ainda não se pronunciou. Lea Maria acusa Juliano Gaspar de violência doméstica, segundo advogado da humorista

Reprodução/Arquivo pessoal

O comediante brasileiro Juliano Areias Gaspar, de 35 anos, perdeu milhares de seguidores no seu Instagram e recebeu inúmeras críticas de fãs nesta semana após ter sido acusado de agredir a humorista alemã Lea Maria Jahn, de 27, no início deste mês em São Paulo.

Os dois estavam casados e, além de influenciadores digitais, trabalhavam juntos com shows de humor pelo país. As apresentações do show de stand-up comedy Bad Trip, do casal de humoristas, foram canceladas em Sorocaba e Jundiaí, cidades do interior de São Paulo.

Até esta sexta-feira (10), Juliano havia perdido 4 mil seguidores na sua rede social, totalizando 115 mil. Na quinta (9), ele tinha 119 mil pessoas que o seguiam. Além disso, algumas delas escreveram mensagens de repúdio em sua conta antes de deixarem de segui-lo.

Visitantes também postaram textos reprovando o comediante, que ainda não se pronunciou sobre o caso nas sua rede social. O g1 tenta localizar localizar Juliano para comentar o assunto.

“Lamentável”, escreveu uma internauta. “Era sua fã. Que decepção!”, postou outra. “Mano é sério isso vc bateu na Léa??? O que é isso?”, perguntou um rapaz. “ISSO NÃO SE FAZ!”, criticou uma mulher. “Que a justiça seja feita”, pediu outra na página de Juliano Gaspar.

O comediante Juliano Gaspar perdeu seguidores e recebeu críticas de internautas após ter sido acusado de agredir a esposa, a humorista alemã Lea Maria

Reprodução/Instagram

Violência doméstica, lesão corporal e injúria

A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar Juliano por suspeita de ele ter cometido violência doméstica, lesão corporal e injúria contra sua esposa. Lea Maria e o marido estavam casados havia 7 anos.

Os crimes teriam ocorrido no último dia 2 de fevereiro deste ano, no apartamento onde o casal morava nos Jardins, bairro nobre na região central da capital paulista. A humorista registrou boletim de ocorrência no dia seguinte na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), no Cambuci, região central da capital. O caso, no entanto, será investigado pela 1ª DDM, no Centro.

O g1 apurou que a vítima disse à investigação que os últimos dois anos do relacionamento foram conturbados. E que após uma discussão sobre o trabalho deles, o agressor a xingou e a ofendeu. Depois, contou que o marido apertou seu pescoço, puxou seu cabelo, cuspiu, deu tapas no seu rosto, e a jogou no chão. Além disso, o acusou de dar socos e chutes e afirmou que tentou se defender das agressões dele. Ela não pediu medida protetiva contra Juliano.

Por causa da repercussão do caso, Lea confirmou em sua página pessoal no Instagram ter sido agredida ao escrever: “Eu sou mais uma vítima de violência doméstica. Física e psicológica”. Sem citar o nome de Juliano, ou dar detalhes da agressão, ela ainda gravou um vídeo, onde aparece com o braço imobilizado, apoiado por uma tipoia presa ao pescoço, para tentar tranquilizar os fãs (veja abaixo):

Humorista alemã no Brasil relata ser vítima de violência doméstica

“Olá. Eu venho aqui falar com vocês porque eu tenho recebido muitas mensagens. E não gostaria que isso virasse público, mas tomou uma proporção que eu não esperava. Tô passando por um momento muito difícil, muito delicado. Muitas pessoas entraram em contato comigo querendo saber como eu estou. Eu tô lendo tudo, mas não consigo responder agora. Mas queria tranquilizar vocês porque estou acompanhada por minha família, amigos, e profissionais da área da saúde, e da área jurídica. Eles estão me ajudando a passar essa fase. Em certo momento estarei aqui para falar com vocês. Mas peço que vocês respeitem a minha posição. E agradeço a todo carinho”, diz Lea na gravação postada nesta quarta-feira (8).

Lea Maria recebeu apoio de fãs na sua página no Instagram

Reprodução/Instagram

Pedido de divórcio

Procurado pelo g1 para comentar o assunto, o advogado de Lea, Cristiano Medina, confirmou que Juliano foi o agressor de sua cliente. Ainda de acordo com ele, a comediante já deu entrada no pedido de divórcio e não se manifestará sobre os detalhes das agressões “física e psicológica” por orientação médica.

Enquanto Juliano foi criticado nas redes sociais, Lea passou a receber mensagens de apoio. Ela possuía cerca de 886 mil seguidores até quinta. Nesta sexta eram mais de 937 mil.

“Vc está certíssima!! Mulher não deve se calar ou se conformar com nenhum tipo de agressão!! Espero que esta situação não mude seu amor por este país !!”, escreveu um seguidor.

“É complicado quando o homem inseguro não sabe lidar com o sucesso da mulher companheira”, postou uma mulher.

“Parabens pelo video e a coragem de falar da tua vida pessoal, essas coisas tem q ser públicas esse homem tem q ir preso e pagar pelo que fez, e q sua carreira (se é q ele tinha, pois vivia da sua sombra) acabe pra sempre!”

Procurado para comentar o assunto, o Consulado da Alemanha em São Paulo informou por meio de nota que “estamos cientes do caso através das mídias. Até o momento a Sra. Lea Maria Jahn não entrou em contato com o consulado. Pelo que sabemos, o caso está sendo apurado pelas autoridades responsáveis em São Paulo que tomarão as medidas necessárias.”

Lea Maria diz ter sido vítima de violência doméstica

Reprodução/Instagram

Como denunciar violência doméstica

A violência doméstica pode ser denunciada por meio da Central de Atendimento à Mulher, no telefone 180, válido em todo o território nacional.

Além da central, também é possível denunciar por meio do aplicativo Direitos Humanos Brasil, bem como na página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

A vítima de violência doméstica também pode ser atendida pelo Telegram. Para acessa, baixe o aplicativo e busque pelo canal “DireitosHumanosBrasil”, na sequência, mande uma mensagem para receber atendimento.

Violência contra mulher: como pedir ajuda

