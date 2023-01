Comemoração de 80 anos da Conferência do Potengi abre primeiras exposições do Complexo Rampa, em Natal

Evento ocorre neste sábado (28) às margens do Rio Potengi. Veja programação completa. Complexo Rampa – Arte Museu Paisagem, em Natal

Sandro Menezes

Os 80 anos da Conferência Potengi – encontro histórico entre o presidente Getúlio Vargas e o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, em 28 de janeiro de 1943, em Natal – serão celebrados em solenidade neste sábado (28), segundo o governo do Rio Grande do Norte.

De acordo com o governo, o evento também marca a abertura das primeiras exposições do Complexo Rampa.

O evento será organizado pela Fundação José Augusto, de acordo com o estado, e lembra a reunião entre os dois presidentes, que marcou o início da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial.

As atividades serão iniciadas às 14h e seguem até às 20h. Veja a programação abaixo.

Programação

14h00: Concentração para a saída do Cortejo – Trampolim da Vitória – Museu da Rampa;

15h30: Saída do cortejo;

16h30: Recepção do cortejo e demais convidados, com distribuição de botons, revista em quadrinhos e literatura de cordel sobre o tema;

17h20: Pôr do sol com música (Joedson Silva, saxofone);

17h40: Abertura de exposições das salas da Segunda Guerra e da Paz;

18h20: Encenação do grande encontro (Roosevelt/Getúlio)

18h30: Pronunciamentos de autoridades, com participação do último pracinha vivo, o senhor João Carlos;

19h00: Musical – Bye, Bye Natal (40min);

19h00: Sesi Big Band – For All – Baile Para Todos;

20h00: Queima de fogos.

Complexo da Rampa

Com parte de uma estrutura histórica recuperada e construção de um complexo de 11 mil metros quadrados, chamado Complexo da Rampa, o governo do estado contratou a instituição Casa da Ribeira para desenvolver projetos relacionados ao Museu da Rampa.

No entanto, indícios de direcionamento do contrato, captação de recursos antes da formalização do acordo, entre outras supostas irregularidades foram constatados pelo Ministério Público do Estado, pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado e até pela Controladoria do próprio governo do Rio Grande do Norte.

Um processo sobre o contrato está em andamento no Tribunal de Contas do Estado. Em dezembro do ano passado, os auditores do TCE sugeriram uma decisão cautelar para suspensão do acordo de cooperação com a Casa da Ribeira até que haja julgamento do mérito. O processo ainda não teve decisão do conselheiro relator, que foi substituído no início de 2023.

Em nota divulgada na última quinta-feira (26), a Casa da Ribeira afirmou que ainda não tinha sido oficialmente comunicada sobre a suspensão ou a rescisão do acordo de cooperação com o Governo do Rio Grande do Norte, que é gestor do acordo.

A instituição afirmou que não há dinheiro diretamente investido pelo governo do estado e que os projetos são executados com captação de recursos por meio de leis de incentivo cultural e patrocínio de empresas privadas.

Na primeira fase do projeto – que visa transformar a Rampa em um museu – foram captados R$ 999.460,00 e realizados 84% desse total. Na segunda fase, que visa transformar o local em um complexo cultural nacionalmente relevante, foram realizados 29% do valor total de R$ 6.479.267,00. Já ocorreu a captação de R$ 2.479.267,00 nessa fase.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vittorio Rienzo