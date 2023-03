Comerciante diz que perdeu R$ 500 mil após dono de escritório de investimentos desaparecer em Ribeirão Preto

Roberto Padilha e outras vítimas procuraram a polícia nesta quinta-feira (23) para denunciar suposto golpe. Casos são investigados como estelionato. Escritório de investimentos é suspeito de aplicar golpe milionário em Ribeirão Preto, SP

O comerciante Roberto Padilha afirma ter perdido R$ 500 mil após o dono do escritório de investimentos B&B Capital desaparecer em Ribeirão Preto (SP). O caso dele e de outras vítimas foi levado à Polícia Civil nesta quinta-feira (23).

Padilha era cliente do escritório há quatro anos, mas tinha conhecimento do funcionamento da empresa há pelo menos oito. Segundo ele, as aplicações eram feitas em diversos segmentos, entre eles ações na Bolsa de Valores e bitcoins, como forma de não correr risco em deixar o dinheiro em apenas uma operação.

“Os resgates são feitos com sete dias de antecedência. Eu fiz o resgate dia 13 de março. Era para ter caído no dia 20, mas não caiu dia 20, dia 21. Dia 22 fui até o escritório para ver o que estava acontecendo. Chegando lá me deparei com várias pessoas na mesma situação”, diz.

A Polícia Civil informou que abriu um inquérito de estelionato sobre o caso. Ainda segundo a polícia, no final de 2016 a comissão de valores imobiliários notificou os donos da empresa dizendo que a atividade era irregular por não ter autorização desse grupo. O número de vítimas não foi contabilizado e o valor total do prejuízo causado no mercado também não foi calculado.

A B&B Capital não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

O caso

Estima-se que os clientes tenham aplicado, no total, cerca de R$ 200 milhões em contas da B&B Capital. O investimento mínimo era de R$ 10 mil, com possibilidade de rendimento de 3% ao mês.

O prazo para resgatar uma porcentagem do valor investido era de sete dias, porém na noite de quarta-feira (22) começaram os rumores de que o proprietário da empresa teria fugido da cidade.

Os investidores mostraram que no grupo de WhatsApp formado por eles e funcionários do escritório, um deles publicou mensagem dizendo que André Rosa, responsável por cuidar diretamente dos investimentos, fechou a empresa na terça-feira (21) e está incomunicável desde então.

Ainda segundo o funcionário, Rosa teria comunicado que não tem mais o capital investido pelos clientes.

“Não dá para perder”

Padilha é dono de três empresas. De acordo com ele, os valores investidos eram sobra de caixa dos negócios que a família tem. Da última vez, a aplicação feita era de uma negociação de uma casa, deixando a quantia maior no escritório de investimento.

“A [sensação] é a pior possível. É uma economia que a gente tem. Não dá para perder. É ruim guardar o dinheiro e ser tomado assim de uma maneira tão brusca. Não tem nem o que falar”.

Segundo o comerciante, ele já entrou na justiça pedindo o bloqueio de bens dos responsáveis pelo escritório.

“Nunca [desconfiei]. Quando entrei na empresa, a pessoa que me apresentou já estava há quatro anos. Que eu tenho ciência, tem pelo menos oito anos. Todo tempo que eu estava eu pedia o resgate, caía certinho. Fazia o aporte e entrava certinho. Nunca tive problema”, contou.

