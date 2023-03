Comerciante é detido em flagrante por furto de energia em Porto Velho

Operação de fiscalização se concentrou em estabelecimentos localizados na Avenida Mamoré e Avenida Amazonas. Perícia constatou furto de energia durante operação na Zona Leste da capital

Hebert Novaes/Rede Amazônica

Um comerciante foi detido por furto de energia elétrica em Porto Velho. O flagrante aconteceu nesta quarta-feira (8) durante uma ação da Polícia Civil e Polícia Militar, em parceria com a Energisa.

A operação de fiscalização se concentrou em estabelecimentos localizados na Avenida Mamoré e Avenida Amazonas, na Zona Leste da capital.

Quatro empresas foram flagradas cometendo o crime de furto, também conhecido como ‘gato’. Segundo a Polícia Militar (PM), um dos comerciantes foi detido em flagrante e acabou levado para a Central de Polícia.

Leandro Machado, tenente-coronel da Sesdec, contou que durante a operação foram realizadas perícias em vários relógios de energia.

Perícia realizada durante operação em Porto Velho

Hebert Novaes/Rede Amazônica

“Foram indicados [pela Energisa] alguns pontos com potencial furto de energia. A equipe de Perícia Técnica compareceu ao local e constatou o furto de energia. O proprietário de um desses estabelecimentos se encontrava no local e foi conduzido à delegacia”, diz.

Prejuízos no fornecimento

Segundo Carlos Augusto, gerente de perdas da Energisa Rondônia, o furto de eletricidade causa vários prejuízos ao estado, e não é somente na questão financeira.

“Toda energia furtada durante 2022 daria para abastecer as cidades de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena por um ano. O furto de energia prejudica também na qualidade do fornecimento, haja visto que os gatos sobrecarregam os nossos sistemas de energia”, diz.

Carlos também ressalta que existe prejuízo na arrecadação do ICMS. A concessionária de energia estima que R$ 98 milhões deixaram de ser arrecadados no ano passado devido aos furtos.

Vito Califano