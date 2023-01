Comerciantes de São Carlos e prefeitura realizam limpeza após chuva causar novos transtornos

Segundo a Defesa Civil, em 50 minutos choveu cerca de 62,6 milímetros na noite de segunda-feira (23). Comerciantes de São Carlos e prefeitura realizam limpeza após chuva

Nilson Porcel/EPTV

Comerciantes da região central de São Carlos (SP) e equipes da prefeitura iniciaram a manhã desta terça-feira (24) limpando estabelecimentos e vias após chuva causar pontos de alagamentos em vários pontos da cidade e a queda de uma árvore.

A chuva começou por volta das 22h30 de segunda-feira (23). Segundo a Defesa Civil, em 50 minutos choveu cerca de 62,6 milímetros, o suficiente para causar transtornos em alguns bairros.

Chuva volta a causar transtornos em São Carlos

Na rotatória do condomínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), na Vila Izabel, havia muita lama. As ruas da Vila Izabel ficaram tomadas pela sujeira.

O eletricista Adilson Rocha da Silva mora em um dos prédios e contou que a água subiu tanto que quase atingiu o motor do carro.

“Algumas pessoas conseguiram tirar o carro, mas a hora que cheguei já não tinha mais condição nem de dar partida. Agora é levar para o mecânico porque precisa do carro para trabalhar”, disse.

Nível da água subiu e invadiu carro de eletricista em São Carlos (SP)

Nilson Porcel/EPTV

Na Praça Itália, o volume de água também foi grande. O secretário adjunto de Serviços Públicos, José Augusto Santana, disse que a obra que deve reduzir os impactos da chuva naquele local está na fase final.

“A gente acredita que, com a interligação do piscinão da CDHU, o que deve acontecer em breve, a gente já consegue canalizar aquela água e tentar minimizar os efeitos da chuva ali”, disse. De acordo com ele, ainda não há previsão para o trabalho ser concluído.

Lama no comércio e nas ruas

Ruas do Centro foram interditadas para limpeza após chuva em São Carlos (SP)

Nilson Porcel/EPTV

No Centro da cidade, comerciantes passaram a manhã fazendo a limpeza. O vendedor Leonardo Antônio Laureano contou que havia muita lama e sujeira.

“Perto de outras vezes que a gente já chegou aqui, hoje foi o dia que estava mais tranquilo. Em outras vezes, a gente chegou a perder muita coisa. É complicado porque são sete anos aqui e nada muda”, declarou.

A comerciante Isabel Cristina Martins Grippa começou a limpar o restaurante bem cedo porque havia muita lama dentro do local. Ela disse ainda que fica preocupada quando chove, já que o restaurante dela fica na Avenida Comendador Alfredo Maffei, um dos pontos que sempre alagam.

“Na outra vez que choveu forte fiquei presa aqui dentro, não consegui sair. Os bombeiros vieram e tiraram a gente daqui. A hora que o tempo fecha, e começa a chover muito, fecho tudo, tiro as coisas do lugar e já vou embora”, disse.

Comerciantes iniciaram a terça-feira (24) com limpeza de lojas após chuva em São Carlos (SP)

Nilson Porcel/EPTV

Além dos comerciantes, desde cedo equipes da prefeitura também fazem a limpeza em vários pontos da cidade. Em locais com mais movimento, foi necessário fazer interdição para facilitar a lavagem e também para a segurança dos trabalhadores.

“A chuva ocasionou alguns alagamentos, mas com a limpeza de bueiros que a gente vem fazendo desde outubro do ano passado essa água baixou rápido e a gente conseguiu já durante a noite liberar as vias para que o pessoal pudesse passar”, disse o secretário adjunto.

Traumas

Moradores de São Carlos ficam preocupados com possibilidade de chuva na cidade

A chuva em São Carlos se transformou em um trauma para muitos moradores e comerciantes. A preocupação constante com novos alagamentos, como os de 28 de dezembro, tem tirado o sono e mudado a rotina de muita gente.

No comércio, a alternativa é investir em comportas e muros e estar sempre alerta para reduzir os prejuízos (veja no vídeo acima).

