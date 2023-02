Comerciantes esperam aumento de até 70% nas vendas do pescado durante a Quaresma em Campos

Segundo os comerciantes, a tilápia e o peroá são os dois peixes mais procurados pelos consumidores no Mercado Municipal da cidade. Tilápia e o peroá são os dois pescados mais procurados no Mercado Municipal de Campos

João Villa Real/g1

Os comerciantes de pescado no Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, têm a expectativa de aumento de até 70% nas vendas durante a Quaresma.

Os meses anteriores à Páscoa são considerados os mais positivos para os vendedores, que já observaram um aumento no movimento neste sábado (25), o primeiro do período religioso.

De acordo com os comerciantes, a tilápia e o peroá são os dois peixes mais procurados para o período pelos consumidores. No local, a tilápia tem registrado um preço médio de R$18/kg, enquanto o peroá sai a R$12/kg em média.

Mercado Municipal do Peixe, em Campos, fica movimentando com o início da Quaresma

“O movimento aumenta por causa da tradição. As pessoas estão acostumadas a consumir mais peixe na Quaresma, então todo ano é isso”, afirma Rivelino Matias, vendedor do Mercado Municipal.

“A Semana Santa é o auge, é quando a gente vende mais. Mas antes disso, a clientela já cresce muito”, conta Ronaldo Pereira, outro comerciante do local.

Do lado dos consumidores, o importante é ficar de olho no preço. Mas as recentes altas no preço da carne vermelha fizeram com que a troca viesse antes da Quaresma em alguns lares.

“O preço da carne vermelha tá difícil ultimamente. Além disso, o peixe é uma opção saudável”, conta Jorge Gonçalves, protético e cliente assíduo do Mercado.

O setor das peixarias do Mercado Municipal fica na lateral da feira livre, com acesso pela Rua Tenente Coronel Cardoso. Atualmente, 40 bancas de pescado funcionam no espaço.

Vittorio Rienzo