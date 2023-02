Comerciantes reclamam de insegurança na região de obra de túnel em Ribeirão Preto, SP

Construção teve início em 2020 e vai interligar as avenidas Nove de Julho, Presidente Vargas e Independência. ‘Medo’, diz secretária de clínica furtada no fim de 2022. Trabalhadores pedem mais segurança na região da Avenida Nove de Julho em Ribeirão Preto, SP

Comerciantes que trabalham na região da obra do túnel que vai interligar as avenidas Nove de Julho, Presidente Vargas e Independência, em Ribeirão Preto (SP), reclamam da falta de segurança nas imediações.

A construção começou a ser feita em 2020, mas ficou parada por um ano. (veja abaixo)

A clínica onde a secretária Cíntia Teodora dos Santos trabalha foi furtada no final de 2022 e, desde então, ela tem contato com a ajuda do companheiro para fechar o estabelecimento à noite. No crime, os ladrões invadiram o estabelecimento e levaram diversos fios elétricos.

“Ele sai, eu tiro a moto, fecho todo o consultório e ele fica me esperando aqui no portão para eu poder sair. Ele vai pro estacionamento buscar o carro e eu vou embora. Porque é muito deserto. É por medo, ele não me deixa sozinha por medo”, conta a secretária.

À EPTV, afiliada da TV Globo, a Polícia Militar (PM) disse que realiza patrulhamentos pela cidade e que faz um planejamento baseado nos dados extraídos das ocorrências, inclusive com operações na região da obra.

Obra do túnel na Avenida Nove de Julho deixa região deserta e preocupa comerciantes em Ribeirão Preto, SP

Mais reclamações

O sentimento de “medo” também é sentido pela auxiliar administrativa Alessandra Fernandes, que trabalha em um estabelecimento na avenida Independência. Segundo ela, a região se torna um “deserto” no período noturno, o que contribui para a ação dos bandidos.

“Nós temos medo de abrir o portão e ter alguém escondido, porque ficaram essas pedrinhas, ficou esse buraco. Como não está tendo medo, você não consegue identificar se é um cliente ou alguém mal-intencionado”, pontua.

Já a recepcionista Larissa Tobias teve um videogame levado de dentro do carro, estacionado na Rua Quintino Bocaiúva, a poucos metros da obra.

“O que fica é a indignação, porque a gente luta para ter uma coisa, a pessoa pega e fica a Deus dará”, lamenta a recepcionista.

A auxiliar administrativa Alessandra Fernandes, de Ribeirão Preto, SP

A obra

Orçada em R$ 27,1 milhões, a construção do túnel começou em 2020, porém ficou parada por um ano, sendo retomada em abril de 2022, com previsão para ficar pronta em setembro de 2023.

A nova estrutura vai interligar as avenidas Nove de Julho, Independência e Presidente Vargas, local por onde passam diariamente em torno de 5,4 mil carros, segundo a Prefeitura.

Simulação mostra túnel que vai ligar avenidas Nove de Julho, Independência e Presidente Vargas em Ribeirão Preto, SP

