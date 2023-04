Comerciantes reclamam de série de furtos e roubos em avenida de Campinas perto de batalhão da PM

Crimes ocorrem na Avenida João Jorge, na região central. Polícia Militar e Guarda Municipal destacam realização de patrulhamentos preventivos. Comerciantes reclamam de roubos e furtos na região central de Campinas

Comerciantes da Avenida João Jorge, região central de Campinas (SP), relataram à EPTV, afiliada da TV Globo, os transtornos que enfrentam ao ser vítimas de roubos e furtos frequentes. O local fica próximo a um batalhão da Polícia Militar (PM).

Dono de uma loja de tintas que foi alvo de três furtos nos últimos meses, César Suguiuti conta que precisou até fazer adaptações no estabelecimento para evitar novos crimes.

“Quando você fica desatento, eles entram e pegam. Então tivemos até que mudar o layout da loja para poder ficar mais atento, porque, se não tiver ninguém por perto, eles pegam mesmo, pegam e saem. Levam celular de clientes, de vendedor, mercadoria de venda da loja que pode ser utilizada em casa, oficinas”, relata.

Já a barbearia do Gilson Ribeiro foi furtada na madrugada deste sábado (1°). Ele destacou a sensação de insegurança.

“O que eles conseguem pegar para vender, estão pegando. Eu senti uma sensação de insegurança, porque estamos perto de vários batalhões da Polícia Militar, Guarda Municipal, e infelizmente essa situação.”

O que diz a PM?

À reportagem, a Polícia Militar afirmou que realiza o patrulhamento preventivo na região com motos e viaturas. Ressaltou que o 8° Batalhão, responsável pela área, fez mais de 4 mil abordagens neste ano, com 41 prisões em flagrante.

Já a Guarda Municipal disse que faz patrulhamento constante na região e que, nas últimas três semanas, tem reforçado o trabalho com operações mais concentradas.”

