Comércio de Limeira define horários para feriados e datas especiais em 2023; veja calendário

Comerciantes de Limeira (SP) se reuniram na última quinta-feira (26) e definiram o horário de atendimento do comércio de rua da cidade ao longo de 2023, incluindo feriados e datas especiais que movimentam a economia local.

O encontro aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial de Limeira (Acil) e reuniu os comerciantes e líderes da entidade, além do presidente do Sindicato do Comércio (Sincomércio).

Os horários e datas especiais de funcionamento foram levantados com base na sugestão de empresários locais e aprovados por todos os participantes da reunião, e foram pensados seguindo o que está permitido dentro da legislação municipal e cumprindo as obrigações legais com os colaboradores.

Ficou acordado oficialmente entre os empresários os seguintes horários em dias comuns: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 9h às 14h e domingos sem expediente

Nos 1º sábados após o pagamento do salário, o horário de atendimento será estendido das 9h às 16h – veja abaixo as datas de cada mês e os horários de abertura.

Também foi definido uma programação especial de abertura para os dias que antecedem as principais datas comemorativas do ano, assim como alguns feriados.

Programação do comércio de Limeira

Fevereiro

11 – sábado pagamento (9h às 16h)

21 – Carnaval (fechado)

22 – Cinzas (12h às 18h)

Março

11 – sábado pagamento (9h às 16h)

Abril

7 – sexta-feira da Paixão (fechado)

8 – sábado pagamento (9h às 16h)

21 – Tiradentes (fechado)

Maio

1 – Dia do Trabalhador (fechado)

6 – sábado pagamento (9h às 16h)

12 – sexta-feira (9h às 21h)

13 – véspera Dia das Mães (9h às 18h)

Junho

8 – Corpus Christi (9h às 15h)

9 – sexta-feira (9h às 21h)

10 – sábado Véspera Dia dos Namorados (9h às 18h)

Julho

8 – sábado pagamento (9h às 16h)

Agosto

11- sexta-feira (9h às 21h)

12 – sábado e Véspera do Dia dos Pais (9h às 18h)

Setembro

7 – Independência do Brasil (9h às 15h)

9 – sábado pagamento (9h às 16h)

15 – aniversário de Limeira (fechado)

Outubro

7 – sábado pagamento (9h às 16h)

11 – terça-feira Véspera Dia das Crianças (9h às 21h)

12 – dia das Crianças (fechado)

Novembro

2 – Finados (fechado)

11 – sábado pagamento (9h às 16h)

15 – Proclamação da República (9h às 15h)

20 – Consciência Negra (fechado)

24 – sexta-feira Black Friday (9h às 21h)

25 – sábado Black Friday (9h às 18h)

Dezembro

2, 9 e 16 – sábado (9h às 16h)

4 a 8; 11 a 15 – segunda a sexta (9h às 21h)

10, 17 e 24 – domingo (9h às 15h)

18 a 22 – segunda a sexta (9h às 22h)

23 – sábado (9h às 18h)

26 – terça-feira pós Natal (12h às 18h)

31 – domingo véspera de Ano Novo (fechado)

Janeiro 2024

2 – terça-feira (12h às 18h)

6 – sábado pagamento (9h às 16h)

