Comércio espera aumento de até 15% nas vendas de Páscoa na Baixada Santista, diz sindicato

Previsão foi feita pelo Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Comerciantes esperam aumento de até 15% nas vendas de Páscoa na Baixada Santista, diz sindicato

Vanessa Medeiros/ g1

Os comerciantes preveem um aumento de 10% a 15% nas compras de Páscoa neste ano em comparação ao ano passado na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. A expectativa foi divulgada pelo Sindicato do Comércio Varejista da região (Sincomércio-BSVR).

De acordo com o sindicato, a taxa de emprego em alta, a liberdade de estar na rua sem restrições e o estável crescimento econômico da região indicam que a Páscoa será frutífera para os comerciantes da região.

Faltando menos de um mês para o feriado, comemorado em 9 de abril, o Sincomércio aponta que os consumidores devem optar pelo tradicional ovo de Páscoa e presentes para completarem as compras dentro do orçamento.

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas aponta que o chocolate aumentou 12% nos últimos doze meses. O consumidor já percebeu que precisa de criatividade na hora de pensar no presentinho de Páscoa. A substituição dos ovos é uma tendência.

Para cativar os clientes, o Sincomércio ainda dá dicas aos comerciantes para vender mais nesta época como realizar oferta de pacotes especiais, pagamento diferenciado e a decoração temática, que sempre chama a atenção, especialmente das crianças.

Comerciantes da Baixada Santista podem investir na decoração para aumento de vendas na Páscoa.

Vanessa Medeiros/ g1

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Vito Califano