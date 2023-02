Comércio, parques e vacinação: veja o que abre e o que fecha em Natal neste domingo de carnaval

Serviços têm horários diferenciados no período de carnaval. Comércio do Alecrim, em Natal, com portas fechadas (Arquivo)

Geraldo Jerônimo/Inter TV Cabugi

O comércio de rua, os shoppings, supermercados, bancos, trens, parques e pontos de vacinação em Natal têm mudanças nos horários de funcionamento durante o Carnaval 2023.

O g1 separou informações sobre o que abre e fecha neste domingo (19) de folia.

Confira os horários

Comércio de rua

Centro da Cidade – Fechado

Alecrim – Fechado

Zona Norte – das 9h às 15h;

Shoppings

Partage Norte Shopping Natal

Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; demais lojas, a partir das 15h às 21h; Carrefour – 07 às 21h;

Shopping Cidade Jardim –

Funciona das 14h às 20h;

Midway Mall

Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; demais lojas, a partir das 12h às 21h; Cinemark aberto conforme programação no site

Natal Shopping

Alimentação e lazer: 11h às 21h; Quiosque de alimentação: 13h às 21h; Âncoras e Mega Lojas: 13h às 21h; Demais lojas/quiosques: 15h às 21h; Academia Bodytech: 09h às 13h;

Shopping 10

Fechado

Via Direta

Totalmente Fechado

Praia Shopping

Praça de Alimentação a partir das 11h e demais lojas, das 15h às 21h. Para os cinemas, deve ser consultada a programação no site do Moviecom

Supermercados

abertos normalmente

Bancos

Fechados e só reabrem na quarta-feira (22), a partir das 12h

Parque das Dunas

Funcionamento das 7h30 às 17h

Cajueiro de Pirangi (Grande Natal)

Aberto das 7h30 às 14h

Trens

Sistema não funciona.

Vacinação

Não haverá aplicação de vacina.

Hemonorte

Fechado

Central do Cidadão, Detran e Itep

Unidades estão fechadas durante os dias de carnaval e só retornam o atendimento na quinta-feira (23), em expediente normal.

Vittorio Ferla