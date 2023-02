Comércio, parques, serviços públicos e vacinação: veja o que abre e o que fecha em Natal nesta segunda (20) de carnaval

Supermercados, bancos e trens também terão horário diferenciado durante período de folia. Rua no centro de Natal (RN) (Arquivo)

Alex Régis

O comércio de rua, os shoppings, supermercados, bancos, trens, parques e pontos de vacinação em Natal vão ter mudanças nos horários de funcionamento durante esta segunda-feira (20) de Carnaval 2023.

Além de serviços públicos, até mesmo comércios deverão fechar nesta segunda (20), para dar folga aos funcionários em comemoração ao dia do comerciário.

Confira a página especial com a cobertura do Carnaval no RN

Confira os horários

Comércio de rua

Centro da Cidade – Fechado

Alecrim – Fechado

Zona Norte – Fechados, abre apenas serviços essenciais.

Shoppings

Partage Norte Shopping – Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; demais lojas, facultativo das 15h às 21h; Carrefour – Fechado.

Shopping Cidade Jardim – das 14h às 20h; (facultativo);

Midway Mall – funcionará em regime facultativo: Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; demais lojas, a partir das 12h às 21h; Cinemark aberto conforme programação no site.

Natal Shopping – Alimentação e lazer: Facultativo das 11h às 21h Quiosque de alimentação: Facultativo das 13h às 21h; Âncoras e Mega Lojas: Fechado; Demais lojas/quiosques: Fechado; Academia Bodytech: 09h às 13h; Cinema aberto conforme programação

Shopping 10 – Fechado

Via Direta – Fechado

Praia Shopping – Praça de Alimentação das 11h às 21h e demais lojas fechadas. Funcionamento do cinema, conforme programação no site.

Supermercados

Fechados

Bancos

Fechados

Ceasa

Não haverá expediente nas lojas e setores administrativos

Parque das Dunas

Fechado

Trens

Sistema não funcionará

Vacinação

Não haverá aplicação de vacina.

Hemonorte

Funcionará das 7h às 12h

*O espaço no Partage Shopping, Zona Norte de Natal, fecha do sábado à quarta-feira.

Central do Cidadão, Detran e Itep

Fechados

Vídeos mais assistidos do g1 RN

pappa2200