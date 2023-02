Comércio, parques, serviços públicos e vacinação: veja o que abre e o que fecha em Natal no carnaval

Supermercados, bancos e trens também terão horário diferenciado durante esse período. Comércio do Alecrim, Natal, RN

O comércio de rua, os shoppings, supermercados, bancos, trens, parques e pontos de vacinação em Natal vão ter mudanças nos horários de funcionamento durante o Carnaval 2023, que começa oficialmente neste sábado (18) e vai até a Quarta-feira de Cinzas (22).

Confira os horários

Comércio de rua

Centro da Cidade

Sábado 18/02 – Funciona em horário normal das 08 às 18h.

Domingo 19/02 – Fechado

Segunda-feira 20/02 – Fechado

Terça-feira 21/02 – Fechado.

Quarta-feira 22/02 – Funcionamento a partir de 12h.

Alecrim

Sábado 18/02 – Funciona em horário normal das 8h às 17h.

Domingo 19/02 – Fechado

Segunda-feira 20/02 – Fechado

Terça-feira 21/02 – Fechado.

Quarta-feira 22/02 – Funcionamento normal. Algumas empresas funcionam a partir das 8h e outras a partir de 12h.

Zona Norte

Sábado, 18/02 – das 08h às 17h;

Domingo, 19/02 – das 09h às 15h;

Segunda-feira, 20/02 – Fechados, abre apenas serviços essenciais.

Terça-feira, 21/02 – das 14h às 20h (facultativo)

Quarta-feira, 22/02 – 08h abre estabelecimentos de serviços essenciais, e demais lojas a partir das 12hs.

Shoppings

Partage Norte Shopping Natal

Sábado 18/02 – Funcionará normalmente das 10h às 22h;

Domingo 19/02 – Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; demais lojas, a partir das 15h às 21h; Carrefour – 07 às 21h;

Segunda-feira 20/02 – Dia do Comerciário – Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; demais lojas, facultativo das 15h às 21h; Carrefour – Fechado.

Terça-feira 21/02 – Alimentação e lazer aberto das 10h às 22h; demais lojas, a partir das 10h às 22h; Carrefour – aberto das 7h às 22h;

Quarta-feira 22/02 – Funcionamento obrigatório: Alimentação e lazer aberto das 10h às 22h; demais lojas, a partir das 10h às 22h; Carrefour – aberto das 7h às 22h.

Shopping Cidade Jardim

Sábado, 18/02 – das 09h às 21h;

Domingo, 19/02 – das 14h às 20h;

Segunda-feira, 20/02 – das 14h às 20h; (facultativo);

Terça-feira, 21/02 – das 14h às 20h (facultativo);

Quarta-feira, 22/02 – das 11h às 21h.

Midway Mall

Sábado 18/02 – Funcionará normalmente das 10h às 22h;

Domingo 19/02 – Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; cemais lojas, a partir das 12h às 21h;

Segunda-feira 20/02 – Dia do Comerciário – funcionará em regime facultativo: Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; demais lojas, a partir das 12h às 21h;

Terça-feira 21/03 – funcionará em regime facultativo: Alimentação e lazer aberto das 11h às 22h; demais lojas, a partir das 12h às 21h;

Quarta-feira de Cinzas – 22/02 – Aberto a praça de alimentação e lazer das 11h às 22h; semais lojas das 12h às 22h;

*Cinemark aberto conforme programação no site

Natal Shopping

Sábado 18/02 – Alimentação, quiosque de alimentação e lazer: 10h às 22h; Âncoras e Mega Lojas: 10h às 22h; Demais lojas/quiosques: 10h às 22h; Academia Bodytech: 09h às 13h;

Domingo 19/02 – Alimentação e lazer: 11h às 21h; Quiosque de alimentação: 13h às 21h; Âncoras e Mega Lojas: 13h às 21h; Demais lojas/quiosques: 15h às 21h; Academia Bodytech: 09h às 13h;

Segunda-feira 20/02 – Alimentação e lazer: Facultativo das 11h às 21h Quiosque de alimentação: Facultativo das 13h às 21h; Âncoras e Mega Lojas: Fechado; Demais lojas/quiosques: Fechado; Academia Bodytech: 09h às 13h;

Terça-feira 21/02 – Alimentação e lazer: 11h às 21h; Quiosque de alimentação: 13h às 21h; Âncoras e Mega Lojas: 13h às 21h; Demais lojas/quiosques: 15h às 21h; Academia Bodytech: 09h às 13h;

Quarta-feira 22/02 – Alimentação, Quiosque de alimentação e lazer: 11h às 22h; Âncoras e Mega Lojas: 11h às 22h; Demais lojas/quiosques: 11h às 22h; Academia Bodytech: 12h às 22h;

*Fechamento facultativo das 20h às 21h, desde que cumpra a quantidade de horas corridas

**Cinema aberto conforme programação

Shopping 10

Sábado 18/02 – 8h às 17h

Domingo 19/02 – fechado

Segunda 20/02 – fechado

Terça 11/03 – fechado

Quarta 22/02 – 12h às 18h

Via Direta

Sábado – 18/02 – Normal – 09h às 21h

Domingo – 19/02 – Totalmente Fechado

Segunda-feira – 20/02 – Totalmente Fechado

Terça-feira – 21/02 – Totalmente Fechado

Quarta-feira – 22/02 – 12h às 21h

Praia Shopping

Sábado 18/02 – Praça de Alimentação a partir das 11h e demais lojas das 10h às 22h.

Domingo 19/02 – Praça de Alimentação a partir das 11h e demais lojas, das 15h às 21h

Segunda-feira 20/02 – Praça de Alimentação das 11h às 21h e demais lojas FECHADO*

Terça-feira 21/02 – Praça de Alimentação das 11h, e demais lojas, facultativo das 15 às 21hs.

Quarta-feira 22/02 – Praça de Alimentação a partir das 11h e demais lojas das 12h às 22h

Para os cinemas, deve ser consultada a programação no site http://www.moviecom.com.br

Supermercados

Fechados no dia 20/02

Funcionamento Normal nos dias 18,19, 21 e 22

Bancos

Fechados, retomam atividades na quarta-feira, 22/02, a partir das 12h.

Ceasa

Sábado 18/02 a segunda-feira 20/02 – Não haverá expediente nas lojas e setores administrativos

Terça-feira 21/02 – Lojas e mercados: 03 às 13h; Setor técnico-comercial 07h às 13h; Demais setores adm: não haverá expediente

Quarta-feira de Cinzas 22/02 – Lojas e mercados: 03 às 13h; Setor técnico-comercial 07h às 13h; Demais setores adm: não haverá expediente

Parque das Dunas

Sábado 18/02 e domingo 19/02 – Funcionamento das 7h30 às 17h

Segunda-feira 20/02 e terça-feira 21/02 – Fechado

Quarta-feira de Cinzas 22/02 – Aberto a partir das 13h

Cajueiro de Pirangi (Grande Natal)

Sábado 18/02 a terça-feira 21/02 – Aberto das 7h30 às 14h

Quarta-feira de Cinzas 22/02 – Aberto das 7h30 às 17h30

Trens

Sexta-feira 17/02 – Haverá trens para as linhas Norte (Natal/Ceará-Mirim) e Sul (Natal/São José de Mipibu), onde o primeiro trem sai de Ceará-Mirim com destino a Natal às 5h04 e o último sai de Natal com destino a Ceará-Mirim às 18h32. Na Linha Sul, o primeiro trem sai de Parnamirim com destino a Natal às 5h02 e o último sai de Natal com destino a Parnamirim às 18h35;

Sábado 18/02 – Haverá trens para as linhas Norte (Natal/Ceará-Mirim) e Sul (Natal/São José de Mipibu), onde o primeiro trem sai de Ceará-Mirim com destino a Natal às 5h04 e o último sai de Natal com destino a Ceará-Mirim às 15h15. Na Linha Sul, o primeiro trem sai de Parnamirim com destino a Natal às 5h02 e o último de Natal para Parnamirim sai às 15h;

Domingo 19/02 a terça-feira 21/02 – O sistema não funcionará;

Quarta-feira 22/02 – O sistema funcionará a partir das 11h38 na Linha Sul, com viagem partindo de Natal para São José de Mipibu e das 11h52 na Linha Norte, com viagem partindo de Natal para Ceará-Mirim.

Vacinação

Sexta-feira 17/02 e sábado 18/02 – Pontos extras Via Direta, Midway Mall e Partage Norte Shopping funcionam normalmente das 14h às 20h.

Domingo 19/02, segunda-feira 20/02 e terça-feira 21/02 – Não haverá aplicação de vacina.

Quarta-feira de Cinzas 22/02 – Pontos extras Via Direta, Midway Mall e Partage Norte Shopping funcionam normalmente das 14h às 20h.

*As vacinas disponíveis são contra a Covid-19; Febre Amarela; Varicela (catapora); Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola); VOP/VIP (Poliomielite); HPV; ACWY (meningite); Meningo C (meningite); Pentavalente (pneumonias); Hepatite A; Pneumocócica (pneumonias, meningites, sinusites e otites); DTP (difteria, tétano e coqueluche); Dupla Adulto (difteria e tétano) e Hepatite B.

Hemonorte

Sábado 18/02 – Aberto das 7h às 18h

Domingo 19/02 – Fechado

Segunda-feira 20/02 – 7h às 12h

Terça-feira 21/02 – Fechado

Quarta-feira de Cinzas 22/02 – 7h às 18h

*O espaço no Partage Shopping, Zona Norte de Natal, fecha do sábado à quarta-feira.

Central do Cidadão, Detran e Itep

Unidades estarão fechadas durante os dias de carnaval e só retornam o atendimento na quinta-feira (23), em expediente normal.

valipomponi