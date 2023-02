Comércios de Campinas projetam alta em venda de peixes na Quaresma e afastam reflexo de tragédia no litoral de SP em preços

Período de 40 dias marca o fim do Carnaval, nesta quarta (22), e vai até a Semana Santa. Com chegada da Quaresma, venda de peixes deve aumentar em Campinas

Comerciantes de Campinas (SP) projetam alta nas vendas de peixes em virtude da Quaresma, período de 40 dias entre o fim do Carnaval até a Semana Santa.

A estimativa de até 20% foi apresentada nesta quarta-feira (22) por vendedores do Mercado Municipal à EPTV, afiliada da TV Globo. Veja abaixo os valores, por quilo, para os produtos mais vendidos:

Tilápia: R$ 21,90

Pacu: R$ 21,90

Corvina: R$ 21,90

Sardinha: R$ 18,90

Bacalhau: R$ 115

Zarbo: R$ 69

Reflexos de tragédia em preços?

Em meio à alta na procura, o que pode elevar os preços nos próximos dias, os comerciantes afastaram a hipótese de reflexos provocados pela tragédia no litoral Norte de São Paulo.

A comerciante Adriana Tavares Romero, por exemplo, afirmou que os fornecedores de peixes são de outros estados e, por isso, este fato não deve resultar em interferências no mercado.

“Pelo menos o que os nossos fornecedores passaram, do Ceagesp [Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo], disseram que não vai impactar. A maioria dos nossos peixes vem do Sul, Santa Catarina. Tem alguns que são de Santos, mas a maioria vem de fora”, explicou.

Segundo ela, a alta na procura já começou na terça-feira e a expectativa é de que os valores mudem conforme anos anteriores. “A lei da oferta e procura sempre tem um aumento”, alegou Adriana.

