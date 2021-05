comfort-acustico:-cinque-idee-di-design

Quando di parla di comfort abitativo, è fondamentale segnalar anche l’importanza del comfort acustico. Per comfort acustico si intende quando, all’interno di un ambiente domestico, l’individuo si trova in una condizione di benessere. Sono tante le situazioni che possono compromettere il benessere acustico, in casa, ma anche nei luoghi che frequentiamo abitualmente come il nostro ufficio oppure un ristorante: rumori eccessivi, riverberi, in generale sonorità estranee o sgradevoli per il campo uditivo umano. Ma come fare per migliorare il comfort acustico della nostra casa? Ecco cinque idee di design per proteggere l’ambiente domestico da rumori sgradevoli. Enjoy the silence!

Carta da parati

Wallpepper

WP/Acoustic è il Sistema realmente fonoassorbente e fonoisolante sviluppato da WallPepper®/Group per migliorare il benessere acustico degli ambienti. Testato e certificato, WP/Acoustic si compone di speciali teli tecnici in fibra di vetro intrecciata, di soli 3 mm di spessore, e da un protettivo opaco trasparente; è applicabile sia a parete sia a soffitto, differenziando il suono dal rumore e riducendo il riverbero. Inoltre, questa carta da parati è dotata di Wallsilk®Antibatterico, un formulato bicomponente con azione di antiproliferazione batterica da applicare sulla carta da parati già posata. Con WP/Acoustic, la carta da parati si trasforma nello strumento decorativo ideale per definire gli spazi domestici o privati.

Piastrelle modulari

Isolmant Isolspace Skin è il nuovo rivestimento fonoassorbente di design lanciato da Isolmant: si tratta di una “piastrella” modulare, disponibile in 8 nuance che richiamano la dimensione naturale dell’uomo con cui dare vita a composizioni di grande effetto e giochi di luci e ombre, unendo all’estetica anche le proprietà di correzione acustica. Un sistema flessibile che oltre alla posa più standard a parete, in stile boiserie, può essere inserito anche in modalità di posa a soffitto, in aderenza o in sospensione, o adattarsi, laddove necessario, a pose su misura e customizzate per spazi e architetture più complesse. Leggero e maneggevole, può essere applicato anche in modo removibile, per cambiare configurazioni nel tempo spostando a piacimento i singoli moduli o le intere piastrelle. Isolspace skin si impone per la sua eleganza e naturalezza, grazie a cromie desaturate, capaci di dare vita ad ambienti raffinati e allo stesso tempo all’avanguardia, spaziando ad esempio dal bianco caldo e cremoso dell’Alpaca al tono neutro e senza tempo del Caribou, passando per il marrone ricco e profondo con sfumature dorate del Fox. Le forme impresse nelle “piastrelle” creano onde sinuose che, grazie anche alla particolare trama del tessuto Trevira CS che le rivestono, riflettono la luce in modi differenti dando origine a cromie dinamiche e rendendo i colori pieni e ricchi. Tonalità dalla forte personalità che possono anche essere miscelate tra loro per realizzare rivestimenti mai uguali. Adatti alla progettazione degli spazi indoor con cui si possono creare pattern cromatici dinamici, è un perfetto connubio tra design e funzionalità.

Paraventi